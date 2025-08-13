США могут требовать залог до $15 000 для туристов и деловых путешественников

Государственный департамент США предложил новую политику для туристических и деловых виз: некоторые заявители могут быть обязаны вносить залог до 15 000 долларов для въезда в страну.

Программа будет тестироваться в течение 12 месяцев с 20 августа. В рамках пилотного проекта залог будет требоваться от граждан определённых стран, включая Замбию и Малави, чтобы снизить риск нарушения условий визового пребывания.

Представители департамента заявили, что эта мера направлена на обеспечение соблюдения сроков пребывания иностранцев и предотвращение нелегальной иммиграции. Критики отмечают, что нововведение может ограничить доступ туристов и бизнес-путешественников, а также усложнить международные деловые контакты.

Финансовый залог будет возвращаться после соблюдения всех условий визы, однако для многих путешественников это создаёт дополнительный барьер для поездки в США.