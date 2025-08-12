В 2024 году уровень преступности в Калифорнии значительно снизился: убийства упали почти на 12% — до второго минимального значения с 1966 года, насильственные преступления сократились на 6%, а кражи автомобилей — на 15,2%.

На фоне заявлений Дональда Трампа о направлении федеральных сил в города, губернатор Гэвин Ньюсом отметил, что штат делает ставку на долгосрочные инвестиции в безопасность, а не на политические акции. С 2019 года Калифорния вложила 1,7 млрд долларов в расширение полиции, профилактические программы и борьбу с организованной преступностью.

По сравнению с рядом штатов США, уровень убийств в Калифорнии остаётся значительно ниже, а комплексная стратегия правоохранительных органов продолжает приносить устойчивые результаты.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship