Министр обороны США перепостил видео пастора, заявляющего, что женщины не должны голосовать

Министр обороны США Пит Хегсет перепостил в социальной сети X видео, на котором пастор, связанный с его церковью, утверждает, что женщины не должны участвовать в голосовании.

В ролике, снятом CNN, пастор-евангелист и сторонник христианского национализма Даг Уилсон высказывается против права женщин на голосование и против однополых браков. Хегсет сопровождал перепост положительной оценкой, что вызвало волну критики среди общественности и прогрессивных организаций.

Критики назвали действия главы Пентагона «очень тревожными», подчеркнув, что подобные взгляды подрывают демократические принципы и права граждан.

Сам Хегсет заявил, что ролик отражает его личные убеждения и принадлежность к сообществу, с которым он связан духовно. В соцсетях продолжаются обсуждения и осуждение действий министра обороны, который контролирует вооруженные силы страны.