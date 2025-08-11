Дональд Трамп допустил оговорку, заявив, что отправится в Россию на встречу с Владимиром Путиным, хотя ранее переговоры планировались в Аляске.

Американский президент сообщил журналистам, что встреча состоится в пятницу и станет «разведочной», чтобы оценить позиции сторон по ключевым вопросам, включая войну в Украине. При этом Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его несогласие с предложениями о «обмене территориями».

По данным Белого дома, повестка переговоров пока не раскрывается, однако в последние дни обсуждается возможность прекращения огня и смягчения санкций против России. Кремль подтвердил, что готов к встрече, но ожидает от США «конструктивных предложений».

Оговорка Трампа о «поездке в Россию» вызвала активные комментарии в прессе и соцсетях, где напомнили, что Аляска — это территория США.