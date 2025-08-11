Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере преступности в Вашингтоне, округ Колумбия, сославшись на резкий рост насилия, высокий уровень убийств, грабежей и угонов автомобилей, а также угрозу нормальной работе федеральных учреждений.

В документе отмечается, что столица США по ряду показателей стала одним из самых опасных городов страны и мира, что негативно сказывается на безопасности граждан, туристов и федеральных служащих.

Согласно указу, мэр Вашингтона обязан предоставить силы Метрополитенской полиции для охраны федеральных зданий, национальных памятников и поддержания правопорядка. Оперативный контроль над действиями полиции передан генеральному прокурору, который будет координировать меры, следить за ситуацией и регулярно докладывать президенту. Администрация заявляет о намерении превратить Вашингтон из одного из наиболее опасных городов в один из самых безопасных.