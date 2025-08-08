Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на пятницу, 15 августа 2025 года, и пройдут в штате Аляска.

О предстоящем событии Трамп сообщил в своём официальном аккаунте в социальной сети Facebook, назвав встречу «долгожданной». Подробности повестки и формата переговоров пока не раскрываются, однако ранее сообщалось о планах обсудить исход войны в Украине и возможное снятие санкций с России.

Ранее в пятницу Трамп заявил журналистам, что соглашение о прекращении войны будет предусматривать «обмен территориями».

Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Переговоры проходят на фоне обострённой международной обстановки, санкционного противостояния между США и Россией, а также дискуссий в Вашингтоне о возможных изменениях американской внешней политики. Выбор Аляски как места саммита символичен: регион исторически связывает США и Россию, будучи территорией, проданной Российской империей в 1867 году.