Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги прошедшей в Москве встречи между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.

По словам Ушакова, встреча “прошла в деловой и конструктивной атмосфере”, и обе стороны остались довольны её результатами. Основное внимание было уделено вопросам, связанным с возможными путями урегулирования украинского кризиса.

“Обе стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию, подчеркнув, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, более взаимовыгодному сценарию, нежели в предыдущие годы”, – сообщил Ушаков.

Важным итогом встречи стало предварительное согласование двустороннего саммита на высшем уровне — между президентом России и президентом США. По словам Ушакова, инициатива исходила от американской стороны, и российская сторона её поддержала.

“Сейчас ведётся конкретная проработка параметров встречи и выбора места её проведения. Окончательные детали будут озвучены позже”, – сказал представитель Кремля.

Отдельно Ушаков прокомментировал информацию, появившуюся накануне в Вашингтоне, о возможной трёхсторонней встрече. По его словам, этот вариант лишь кратко упоминался американским представителем в ходе переговоров, но конкретно не обсуждался и российской стороной не комментировался. Москва предлагает сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита с участием Путина и Трампа, с акцентом на достижение конкретных результатов.

Ушаков также подтвердил, что Дональд Трамп сразу после доклада Стивена Уиткоффа провёл серию телефонных разговоров с рядом европейских лидеров, чтобы обсудить итоги встречи. Российская сторона, в свою очередь, уже начала информирование своих ключевых партнёров по соответствующим каналам.

В качестве ориентировочной даты встречи рассматривается следующая неделя, однако точные сроки будут зависеть от хода подготовки.