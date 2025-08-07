Американские власти сообщили, что в совместной операции пограничники США, Служба иммиграции и таможенного контроля и Управление по борьбе с наркотиками задержали гражданина Украины, разыскиваемого за изнасилование, “отягчающее непристойное нападение и безрассудное создание опасности”.

Мужчина въехал в США в прошлом году по временной визе, но вместо того, чтобы соблюдать законы страны, нарушил их. Сейчас он находится под стражей, ему грозит лишение статуса и депортация.

«Те, кто нарушает наши законы, будут найдены и понесут ответственность», — подчеркнул Майкл Бэнкс.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщил, что ICE депортировало из США более ста украинских беженцев.