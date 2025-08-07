Суд в Киевской области разрешил спор об опеке: дети остались с отцом в Украине

Киевско-Святошинский районный суд Киевской области поставил точку в резонансном споре об опеке, постановив, что двое детей, ранее вывезенных отцом из США, должны постоянно проживать с ним в Украине. Решение суда от 18 апреля 2025 года было принято в интересах детей, несмотря на наличие решения американского суда, который ранее передал опеку матери.

Международный конфликт и возвращение в Украину

Как следует из материалов дела, отец и мать, граждане Украины (имена фигурантов дела не раскрываются), вместе с двумя детьми (сыном 2015 г.р. и дочерью 2018 г.р.) жили в США с 2018 года. После рождения второго ребенка мать решила остаться за границей, а отец вернулся в Украину. До 2022 года он не мог попасть в США из-за аннулирования визы, но поддерживал детей финансово.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны, мужчина приехал в США, где, по его словам, обнаружил, что мать ненадлежащим образом выполняет родительские обязанности, в том числе злоупотребляет алкоголем. Это привело к его решению забрать детей и вернуться с ними в Украину, где, как он утверждает, были созданы все необходимые условия для их проживания и развития.

Аргументы сторон и противоречия в решениях судов

В ходе судебного процесса каждая из сторон представила свои аргументы. Отец, в лице своего представителя, предоставил обширный пакет документов. Среди них были акты обследования жилищных условий, справки об обучении детей в частной школе в Украине, а также психологические экспертизы, которые подтвердили сильную эмоциональную привязанность детей к отцу. Кроме того, Служба по делам детей и семьи также рекомендовала определить место жительства детей с отцом, отметив, что мать не планирует возвращаться в Украину.

Представитель матери, в свою очередь, настаивал, что отец незаконно вывез детей. В качестве главного доказательства было представлено решение Верховного суда Калифорнии от 14 июня 2024 года, которое, согласно Гаагской Конвенции, обязывало мужчину вернуть детей в США.

Решение суда и его правовое обоснование

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Киевско-Святошинский районный суд, тщательно изучив материалы дела, принял сторону отца. Суд основывался на правовой позиции Верховного Суда Украины, которая гласит, что решения о возвращении ребенка по Гаагской конвенции не являются окончательным установлением вопросов опеки. Таким образом, украинский суд имеет право самостоятельно рассмотреть спор о месте жительства ребенка, руководствуясь его наилучшими интересами.

Суд принял во внимание все предоставленные отцом доказательства, включая психологические заключения, мнение старшего ребенка и заключение органов опеки. В результате, было принято решение определить место жительства детей с отцом в Украине, обеспечив им стабильную и безопасную среду для развития.