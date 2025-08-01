Законодательные инициативы для русскоязычных мигрантов в США: от лоббирования интересов к возможной легализации

Пока внимание мира приковано к международным конфликтам, в США продолжается малоосвещённая, но значимая работа по защите прав мигрантов. Недавно в Вашингтоне прошла серия встреч, инициированных представителями русскоязычной диаспоры. Главной темой стало обсуждение возможности предоставления иммиграционного статуса тем, кто прибыл в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), а также лицам, отказывающимся от участия в военных действиях по религиозным или моральным убеждениям.

По словам участников, это были первые шаги к продвижению законодательной инициативы. Они посетили Департамент по защите религиозной свободы, входящий в структуру Конгресса, где речь шла о нарушении свободы вероисповедания в постсоветских странах и необходимости учитывать эти обстоятельства при иммиграционной политике. Позднее делегация провела встречу в Государственном департаменте США, который имеет право рекомендовать выделение дополнительных квот для беженцев и формировать санкционные списки.

Ключевую роль в продвижении инициативы играет Борис Перчаткин — советский диссидент с многолетним опытом правозащитной и лоббистской деятельности. Ранее он участвовал в продвижении поправки Лаутенберга, которая позволила десяткам тысяч евреев и протестантов эмигрировать из стран бывшего СССР.

Инициатива в первую очередь направлена на защиту двух категорий мигрантов. Первая — это протестанты, прибывшие в США по программе UFU, оказавшиеся в правовом вакууме и не имеющие доступа к легальной работе. Вторая — беженцы из России и Украины, которые отказались от участия в военных действиях по соображениям совести и теперь рискуют быть депортированными.

По словам активистов, эти люди не только не представляют угрозы обществу, но и, напротив, стремятся интегрироваться, открывают бизнесы, покупают жильё, платят налоги и вносят вклад в экономику. Однако отсутствие статуса ставит под угрозу их дальнейшее пребывание в стране. Многие уже столкнулись с невозможностью легализоваться, несмотря на очевидную лояльность к американскому обществу.

Отдельное внимание участники инициативной группы уделяют вопросу легализации. По их словам, продление гуманитарного статуса — это лишь временное решение. Главной целью остаётся предоставление этим мигрантам пути к получению грин-карты и, в дальнейшем, гражданства. Это позволит им выйти из состояния неопределённости и полноценно встроиться в общество.

Собеседники признают, что на данном этапе работа осуществляется на энтузиазме. Поездки в Вашингтон, сбор и подготовка документов, переговоры с чиновниками проходят за счёт самих участников. Отсутствие организованной поддержки со стороны диаспоры и нехватка молодёжи, готовой взять на себя продолжение дела, остаются серьёзными препятствиями. Несмотря на это, участники настроены продолжать борьбу за права тех, кто уже оказался в США и нуждается в защите.

Участники уверены, что их усилия приведут к реальным изменениям и помогут тысячам людей обрести законный статус в новой стране и просят поддержать их финансово на GoFundMe.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com