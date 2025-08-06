Трамп: встреча спецпосланника США с Путиным прошла продуктивно, на подходе личные переговоры с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе», достигнутом во время встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети X.

«Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провёл очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут серьёзный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эту войну необходимо закончить, и мы будем двигаться к этому в ближайшие дни и недели», — говорится в заявлении Трампа.

Встреча Уиткоффа с Путиным состоялась в Кремле в первой половине дня 6 августа. По официальным сообщениям, стороны обсудили украинский кризис, вопросы безопасности и возможные пути деэскалации. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор «полезным и конструктивным», отметив, что были переданы «сигналы» как со стороны Москвы, так и от американской администрации.

По словам источников, на переговорах обсуждались возможные параметры прекращения огня, вопросы санкционного давления и дальнейших дипломатических шагов. Российская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в прямом диалоге с США.

Визит Уиткоффа в Москву стал первым официальным контактом на таком уровне после объявления Трампом ряда новых мер давления на Россию, включая 25-процентные тарифы против Индии за закупку и перепродажу российской нефти.

Ожидается, что в ближайшие дни Стив Уиткофф проведёт дополнительные встречи с представителями стран Евросоюза и ближневосточных партнёров в рамках координации усилий по прекращению боевых действий в Украине.

Как сообщают The New York Times, Дональд Трамп планирует в ближайшие дни лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем — с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным американских СМИ, трехсторонние встречи могут состояться в ближайшее время. Белый дом подтвердил готовность Трампа вести прямые переговоры с обеими сторонами конфликта.

В то же время сообщается, что запланированные вторичные санкции в отношении Москвы вступят в силу в пятницу, несмотря на позитивные сигналы после визита Уиткоффа.