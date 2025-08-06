В Техасе арестован американский военнослужащий по обвинению в шпионаже в пользу России

22-летний военнослужащий армии США Тейлор Адам Ли был арестован по обвинению в попытке передачи секретной информации в сфере национальной обороны иностранному государству и незаконной попытке экспорта технических данных без соответствующей лицензии.

По данным Минюста США, Ли пытался передать России сведения о функционировании основного боевого танка армии США — M1A2 Abrams. Как сообщил помощник генпрокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг, «намерения обвиняемого представляют серьёзную угрозу, и подобные преступления будут строго пресекаться».

По словам прокурора Западного округа Техаса Джастина Р. Симмонса, «угроза национальной безопасности остаётся для нас приоритетом. Мы будем без колебаний преследовать тех, кто пытается навредить США и помочь нашим противникам».

ФБР установило, что Ли якобы пытался передать информацию человеку, которого он считал сотрудником российской разведки, в обмен на гражданство РФ. «Этот арест — сигнал всем, кто размышляет о предательстве: ФБР и наши партнёры приложат все усилия для защиты Америки», — заявил представитель контрразведки ФБР Роман Рожавский.

Согласно судебным документам, Ли служил на базе Форт-Блисс и имел допуск к информации уровня Top Secret / SCI. С мая 2025 года он, предположительно, пытался установить контакт с Минобороны РФ и предлагал передать сведения о слабых местах американской военной техники. В июне он якобы переслал технические данные о танке Abrams, добавив в сообщении: «США недовольны мной за попытку раскрыть их слабости… Я даже готов добровольно помочь Российской Федерации».

По информации Генпрокуратуры в июле Ли лично встретился с человеком, которого считал представителем России, и передал ему SD-карту с конфиденциальными материалами. Он подробно описал содержимое карты, в том числе данные по танку Abrams, другой бронетехнике и методам боевых операций. Некоторые документы были обозначены как Controlled Unclassified Information и содержали специальные предупреждения о конфиденциальности.

Позднее Ли обсуждал возможность передачи России конкретного компонента из танка Abrams. 31 июля он оставил его в хранилище в Эль-Пасо и сообщил: «Задание выполнено».