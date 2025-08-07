Польские СМИ раскрыли “детали предложения” Трампа Путину: прекращение огня, снятие санкций и признание завоеваний — без гарантий по НАТО

Польское издание Onet.pl опубликовало, по их данным, содержание предложения, которое администрация Дональда Трампа передала Москве через спецпосланника Стива Уиткоффа во время его визита в Кремль 6 августа. Хотя официального подтверждения этой информации нет, журналисты называют условия “весьма выгодными” для России и отмечают, что они были согласованы с рядом европейских союзников США.

Согласно источникам Onet.pl, Вашингтон предложил:

– немедленное прекращение огня, но не подписание мирного соглашения;

– фактическое признание территориальных приобретений России на украинской территории — с отсроченным юридическим оформлением (на 49 или 99 лет);

– постепенную отмену санкций против РФ и в перспективе — восстановление энергетического сотрудничества, включая поставки нефти и газа.

В то же время, в документе отсутствуют гарантии отказа от расширения НАТО, а также от дальнейшей военной поддержки Украины. Сообщается, что российская сторона якобы согласилась на этот формат, несмотря на отсутствие данных гарантий.

Информация вызвала резонанс: советник президента Украины Дмитрий Литвин в соцсети X опроверг содержание плана, заявив, что ни в беседе Зеленского с Трампом, ни в заявлениях Уиткоффа ничего подобного не звучало.

Тем временем, стало известно, что после визита в Москву Стив Уиткофф провёл серию экстренных консультаций, а Дональд Трамп лично обсудил итоги встречи с рядом европейских лидеров. Кремль, в свою очередь, подтвердил, что согласовал проведение двусторонней встречи Путина и Трампа в ближайшие дни. В качестве одного из возможных мест проведения саммита российская сторона назвала Объединённые Арабские Эмираты.

Также сообщается, что в случае отказа России от прекращения огня в установленный Трампом срок, США могут ввести дополнительные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Трамп намерен обсудить с Путиным вопрос обмена территориями и возможное прекращение огня. Однако конкретика этих предложений пока не раскрыта. Напомним, Кремль настаивает на выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, что Украина категорически отвергает.

На фоне этих сообщений Украина заявила, что видит «определённые признаки» того, что Москва может быть настроена на прекращение огня. Однако ни одна из сторон конфликта пока официально не подтвердила содержание предложенного Вашингтоном плана.