Президент Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов против Индии за закупку российской нефти

В рамках реагирования на продолжающуюся чрезвычайную ситуацию, связанную с действиями Российской Федерации против Украины, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительного тарифа в размере 25% на импорт из Индии. Решение принято в ответ на продолжающиеся закупки индийской стороной российской нефти, как напрямую, так и через посредников. Новый тариф вступит в силу с 27 августа.

Указ также предусматривает разработку механизма, который позволит в будущем вводить аналогичные тарифы в отношении других стран, продолжающих закупать нефть из России.

Министр торговли США, в координации с госсекретарём, министром финансов и другими высокопоставленными лицами, должен будет провести оценку и доложить президенту о закупках российской нефти другими странами для возможного расширения санкционного режима.

В заявлении Белого дома подчёркивается, что закупки российской нефти Индией подрывают усилия США по сдерживанию агрессивных действий Москвы. Особенно критикуется практика перепродажи нефти на международном рынке с целью получения прибыли, что, по мнению Вашингтона, способствует пополнению российского бюджета и финансированию войны против Украины.

«Я не потерплю агрессии со стороны Российской Федерации», — подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что Россия могла бы избежать этих последствий, «если бы согласилась на сделку, при которой перестали бы гибнуть люди».

Президент также напомнил, что ранее открыто предупреждал Индию о возможных последствиях за сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Целью новых мер является усиление давления на Москву и создание условий для скорейшего прекращения конфликта.