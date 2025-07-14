This is the caption or description, aligned left.

В Госдепартаменте США и Комиссии по международной религиозной свободе прошли обсуждения проблем евангельских христиан-пацифистов из Украины, России и других постсоветских стран. Речь шла о преследовании верующих, отказах в альтернативной гражданской службе и насильственной мобилизации. Правозащитники заявили, что христиане подвергаются арестам, насилию и угрозам за отказ участвовать в боевых действиях, а также сталкиваются с дискриминацией и уголовными преследованиями.

Особое внимание уделили украинским христианам, приехавшим в США по гуманитарным визам (например, U4U) или с просроченными документами. Активисты просят предоставить им отдельную иммиграционную квоту, подчеркивая, что речь идёт не о всех беженцах, а о мирных, законопослушных семьях, которых на родине могут ждать тюрьма и преследования за их убеждения. Также обсуждались случаи давления и репрессий против протестантов в современной России.

Участники встречи призвали США признать проблему угроз свободе вероисповедания и предоставить убежище верующим, спасающимся от преследований. По их мнению, защита таких людей соответствует базовым американским ценностям. Сбор средств на поддержку этой инициативы уже открыт.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship