Дональд Трамп объявил о поставках вооружения Украине за счёт стран Европы, грозит России вторичными тарифами

Президент США Дональд Трамп объявил о новой оборонной инициативе в рамках НАТО, согласно которой передовые американские вооружения, включая системы ПВО Patriot, ракеты и боеприпасы, будут переданы Украине. Финансирование этих поставок возьмут на себя европейские союзники. США, в свою очередь, займутся производством и логистикой, но не оплатой.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что «Америка больше не будет платить», назвав текущую инициативу результатом «саммита, который изменил правила игры». По его словам, европейские страны, включая Германию, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Финляндию, Данию, Швецию и Норвегию, уже выразили готовность участвовать в программе и оплачивать поставки.

Глава НАТО подтвердил, что речь идёт о «первой волне» масштабной оборонной помощи и добавил, что часть оборудования может быть оперативно направлена на фронт, а затем восполнена за счёт США. Также подчеркивается, что приоритет — это не только вооружение, но и скорость поставок.

Трамп выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах с Москвой, обвинив президента Путина в затягивании процесса: «Мы думали, что два месяца назад будет сделка, но этого не произошло. Если договорённость не будет достигнута в течение 14 дней, мы введём вторичные тарифы в размере 60%». Он добавил, что «это не его война, а война Байдена», и что США намерены завершить конфликт как можно скорее.

Президент также подчеркнул, что в последние месяцы Россия наносит удары не по военным целям, а по гражданской инфраструктуре: «Целые города уничтожаются. Это варварская тактика, и она должна быть остановлена». По его словам, Вашингтон по-прежнему открыт к переговорам, но «пустые разговоры надо заканчивать — нужны действия».

Трамп добавил, что в случае эскалации, США готовы к дальнейшим шагам, но предпочитают дипломатическое разрешение. «Это война, в которой никто не победит. Но если Путин слушает — он должен понять: сейчас самое время серьезно подойти к переговорам».