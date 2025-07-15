Лучшие города США для выхода на пенсию: Флорида удерживает лидерство, Калифорния возвращается в рейтинг

Портал RetirementLiving.com представил свежий рейтинг лучших городов для выхода на пенсию в США в 2024 году. Оценка проводилась по 12 ключевым критериям: налоги, стоимость и доступность жилья, уровень преступности, климат, качество медицинских услуг и общее качество жизни. Также были учтены мнения более 1000 американцев старше 55 лет.

Как и в предыдущие годы, лидирующие позиции занимают города Флориды. Первое место занял Норт-Порт в округе Сарасота, где почти треть жителей — люди старше 65 лет. Город отличается низким уровнем бедности, близостью к пляжам и природным паркам, а также развитой инфраструктурой для пожилых. Следом идут Палм-Кост — прибрежный город с доступным жильём и невысокой преступностью — и Кейп-Корал, известный своими каналами, стабильной экономикой и высоким уровнем безопасности. В пятёрку также вошли Порт-Сент-Люси и Форт-Майерс.

На фоне традиционного доминирования Флориды в рейтинге, особенно заметным стало появление в десятке двух городов Калифорнии — Сакраменто и Бейкерсфилда. Несмотря на высокую общую стоимость жизни в штате, эти города выделяются доступностью жилья по местным меркам, качественной медициной и инфраструктурой, благоприятным климатом и культурными программами для пожилых. Сакраменто также отмечен за удобство городской среды и транспорт, а Бейкерсфилд — за спокойный ритм жизни и относительную бюджетность.

Среди городов за пределами двух ключевых штатов выделились Меридиан и Нампа в Айдахо, а также Нью-Браунфелс в Техасе. Все они отличаются низкими налогами, безопасностью и высоким уровнем удовлетворённости среди пожилого населения.

Авторы исследования подчёркивают, что несмотря на привлекательность Флориды, стремительный рост населения в штате — более 300 тысяч новых жителей за год — привёл к росту цен, перегрузке инфраструктуры и транспортным проблемам. Почти 43% пенсионеров, проживающих во Флориде, оценили качество жизни в штате ниже 4 баллов по 5-балльной шкале, чаще всего жалуясь на пробки, высокую стоимость жилья и сложности с доступом к медицинским услугам.

Рейтинг составлен на основе анализа городов с населением более 80 тысяч человек и сочетает статистические данные с результатами опроса пожилых американцев, оценивавших комфорт проживания и готовность переехать ради более благоприятных условий.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship