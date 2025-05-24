Минобороны РФ: с 20 по 23 мая было уничтожено 1177 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за период с 20 по 23 мая уничтожили над территорией страны 1177 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, большинство дронов были перехвачены в зоне проведения специальной военной операции.

Тем не менее, ряд украинских беспилотников сумел достичь промышленных объектов в российских регионах. В частности, в Липецкой области была зафиксирована атака на предприятие в Ельце, специализирующееся на производстве источников питания, в том числе для беспилотников и ракет. Судя по появившимся видеозаписям, объект получил значительные разрушения.

Еще один удар был нанесён по химическому заводу «НКТ Азот» в Тульской области, который занимается выпуском компонентов для взрывчатых веществ. В социальных сетях распространились кадры с дымом над территорией предприятия, однако официального подтверждения от властей региона пока не поступало.

По мнению ряда аналитиков, нынешняя волна атак стала одной из крупнейших за последние недели. В начале мая на подлете к Москве также сообщалось о массовом применении дронов — тогда было сбито более 500 беспилотников.

Тем временем, Украина продолжает развивать собственные технологии в сфере дронов. По оценкам экспертов, за последнее время интенсивность применения украинских БПЛА значительно возросла и, возможно, уже превосходит российскую активность в этой сфере.

В ответ на удары по российской территории, в ночь на 24 мая Россия нанесла серию атак по Украине. По сообщениям украинских властей, было запущено 250 дронов и 14 ракет. В Киеве в результате попадания обломков пострадали жилые здания, ранения получили не менее 15 мирных жителей. Также под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков, Донецкая, Винницкая, Сумская и Запорожская области.