Минобороны России сообщило, что за сутки средствами ПВО было сбито рекордное число украинских дронов — 524, часть из которых направлялись в сторону Москвы, где через два дня пройдут торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также были перехвачены пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS.

По данным ведомства, российские войска нанесли удары по ряду целей ВСУ с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. «Орешники» наготове, цели выбраны, заявили в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сбои в работе российских аэропортов после атак БПЛА: «Справедливо, что небо агрессора сегодня неспокойно». Он напомнил о предложении Киева прекратить огонь на 30 суток, отметив, что реакции от Москвы нет.

Ранее Зеленский предупреждал о возможных ударах по российской столице в период майских праздников. В результате атак в небе над Москвой скопилось более 20 самолетов.

В Москву прибыли лидеры Китая, Сербии и Венесуэлы — Си Цзиньпин, Александр Вучич и Николас Мадуро. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет.