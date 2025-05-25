Завершён третий, заключительный этап масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». На финальной стадии, состоявшейся 25 мая, каждая из сторон передала по 303 пленных. Таким образом, за три этапа обмена, проходивших в течение последних дней, домой вернулись по 1000 человек с каждой стороны. Это стало крупнейшей гуманитарной операцией подобного рода за всё время вооружённого конфликта.

О завершении обмена сообщили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Министерство обороны Российской Федерации. По словам Ермака, украинская сторона продолжает прилагать все усилия, чтобы вернуть каждого из тех, кто находится в плену. Он отметил, что среди освобождённых — военнослужащие, участвовавшие в самых тяжёлых боях на разных участках фронта, в том числе защитники Мариуполя и острова Змеиный.

Минобороны РФ в своём заявлении подчеркнуло, что освобождённые российские военнослужащие будут доставлены в лечебные учреждения для прохождения медицинского обследования и реабилитации.

Обмен вызвал международный резонанс. Дональд Трамп прокомментировал новость в своих соцсетях, написав:



«Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной только что завершён… Поздравляю обе стороны с этой договорённостью. Возможно, это приведёт к чему-то большему???»

Многие международные наблюдатели расценили эту серию обменов как редкий пример диалога между Киевом и Москвой, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Хотя стороны сохраняют жёсткие позиции в отношении военных и политических вопросов, успешная реализация соглашения «1000 на 1000» может стать прецедентом для дальнейших гуманитарных инициатив.

Тем временем обстановка на линии фронта остаётся напряжённой. По данным Министерства обороны РФ, с 20 по 23 мая российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 1177 украинских беспилотников. В ответ на атаки, в ночь на 24 мая Россия нанесла серию ударов по объектам в различных регионах Украины. В Киеве были зафиксированы повреждения жилых домов, ранения получили как минимум 15 мирных жителей. Атаки также затронули Днепр, Одессу, Харьков и ряд других областей.