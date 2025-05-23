21-летний гражданин Грузии Михаил Чхикишвили, лидер неонацистской экстремистской группировки «Maniac Murder Cult», был экстрадирован из Молдовы в США. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и планировании массового теракта в Нью-Йорке.

По данным следствия, Чхикишвили распространял манифест с призывами к насилию, пытался организовать отравление евреев и расовых меньшинств в канун Нового года, используя конфеты с ядом, и передавал инструкции по изготовлению бомб и рицина агенту ФБР, действовавшему под прикрытием. Также он вдохновлял других на атаки, одна из которых произошла в Турции в августе 2024 года.

Если вина будет доказана, ему грозит до 50 лет лишения свободы.