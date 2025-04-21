Тур Сандерса и Окасио-Кортес «Fighting Oligarchy» дошел до “красной” Калифорнии

15 апреля для жителей Бейкерсфилда ознаменовался не только как последний день подачи налоговых деклараций за прошлый год, но и масштабным политическим событием. В этот раз на улицах тихого аграрного города в округе Керн царило непривычное оживление — вышли тысячи людей, как сторонников, так и критиков левой повестки, чтобы вживую увидеть лидеров прогрессивного крыла Демократической партии — сенатора от Вермонта Берни Сандерса и представительницу Нью-Йорка в Конгрессе Александрию Окасио-Кортес, приехавших в город в рамках своего национального тура «Fighting Oligarchy» (“Борьба с олигархией”), направленного против власти крупного капитала и растущего экономического неравенства.

В Бейкерсфилде, населённом преимущественно рабочими и фермерами, как правило, голосующими, как и весь округ Керн, за Республиканскую партию, с раннего утра люди начали собираться у входа в Dignity Health Arena, где должен был состояться митинг двух политиков-демократов. К 10:30 выстроились очереди из тысяч желающих попасть внутрь. Среди пришедших были пенсионеры, фермеры, представители рабочих профессий, молодежь, матери с детьми, ветераны, студенты и участники общественных организаций; была замечена представительница сообщества поддержки американских военных, которая рассказала о случаях депортации ветеранов, отслуживших в армии США.

Зал арены был заполнен до отказа, сотни людей остались снаружи, наблюдая за происходящим через уличные экраны. В это же время на противоположной стороне улицы находилась небольшая группа сторонников президента Дональда Трампа. Они держали плакаты с лозунгами и флагами в поддержку политики действующего президента и произносили свои речи в мегафон, но все внимание собравшихся людей было приковано к представителям Демократической партии.

Митинг сопровождали выступления певицы Мии Фолик, а также местных активистов и предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве. Многие из них говорили по-испански, что неудивительно для города, где почти половина населения — выходцы из Латинской Америки. Их речи со сцены звучали особенно эмоционально, подчеркивая, насколько глубоко укоренены социальные проблемы в повседневной жизни Бейкерсфилда.

На митинге также выступили Николь Мур, президент профсоюза водителей совместных поездок в Лос-Анджелесе, и Тереза ​​Ромеро, президент Объединенного профсоюза сельскохозяйственных рабочих.

Сандерс и Окасио-Кортес, выступая в Бейкерсфилде, рисовали картину Америки, захваченной группкой сверхбогатых людей, стремящихся эксплуатировать трудящихся для собственного обогащения, они затронули широкий круг вопросов, таких как деньги в политике, права трудящихся, дискурс и действия администрации в отношении депортации и последний законопроект о бюджете, который может сократить финансирование таких программ, как Medicaid, частью которой является MediCal.

Оба политика призвали сторонников и Конгресс бороться за доступное здравоохранение, жилье и достойную заработную плату.

“Уничтожение наших прав и демократии напрямую связано с растущим и экстремальным неравенством в распределении богатства, которое нарастало в Америке годами. Раз за разом мы видим, как наше правительство и законы больше реагируют на лоббистов и корпорации, чем на волю обычных людей,” — сказала Окасио-Кортес, обсуждая недавние действия администрации Трампа. “Олигархия или демократия, но мы не можем иметь и то, и другое.”

С трибуны Сандерс выступил с критикой местного конгрессмена-республиканца Дэвида Валадао, представляющего округ Керн.

“Я из Вермонта, Александрия — из Нью-Йорка. Мы прилетели, чтобы говорить с людьми. А вы, конгрессмен, почему не выходите к своим избирателям?” — произнес он под громкие аплодисменты.

“Сейчас мы видим, как день за днем ​​Трамп пытается разрушить это разделение властей и прибрать к рукам больше власти,” — сказал Сандерс, говоря о Трампе.

В этот же день после Бейкерсфилда Сандерс и Окасио-Кортес посетили Фолсом в Северной Калифорнии, где на митинг пришли, по некоторым данным, до 30 000 человек.

Тур «Fighting Oligarchy» начался еще в феврале и был в основном сосредоточен на контролируемых республиканцами регионах. Они побывали в Денвере и Грили (Колорадо), Тусоне и Темпе (Аризона), Солт-Лейк-Сити (Юта), Нампе (Айдахо), Лос-Анджелесе (где митинг собрал 36 тысяч участников), а теперь — в Центральной и Северной Калифорнии.

После Калифорнии Сандерс и Окасио-Кортес отправились в Миссулу, штат Монтана, где 16 апреля они выступили перед местной аудиторией.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship