Президент США Дональд Трамп выпустил торжественное обращение по случаю Страстной недели, в котором выразил солидарность с христианами и подчеркнул духовное значение этого времени. Он отметил, что вместе с супругой Меланией молится за американский народ и за «нисхождение Святого Духа» на страну.

Трамп напомнил, что Страстная неделя — это время размышлений, скорби и надежды, которое начинается с Вербного воскресенья и достигает своего пика в Пасхальную ночь. Он подчеркнул, что слава Воскресения невозможна без креста, и выразил благодарность за жертву Иисуса Христа, через которую верующие обретают прощение, искупление и надежду на вечную жизнь.

В обращении также содержится призыв к нации не забывать христианские ценности, сохранять веру и защищать свободу вероисповедания. Трамп заявил, что его администрация стояла и будет стоять на защите христианских принципов в школах, армии, больницах и государственных учреждениях. Он подчеркнул приверженность праву выражать веру публично и поддержке священного достоинства жизни.

Завершая послание, Трамп выразил надежду, что Америка останется «маяком веры, надежды и свободы» для всего мира. Он пожелал Божьих благословений американским семьям в этот особый период года.

Кроме того, в заявлении Трамп напомнил, что он выполнил своё предвыборное обещание, создав при Белом доме Офис по делам веры — в поддержку религиозных сообществ страны, назначив бывшего пастора Марка Уокера послом по вопросам международной религиозной свободы.