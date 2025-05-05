Жители Бейкерсфилда требуют от конгрессмена Валадао не допустить сокращения Medicaid

30 апреля в Бейкерсфилде, Калифорния, в офисе Bakersfield American Indian Health Project прошла встреча лидеров сообщества, пациентов и активистов, обеспокоенных планами сократить федеральный бюджет Medicaid на $880 миллиардов.

Участники заявили, что такие меры нанесут удар по наиболее уязвимым жителям округа Керн, где более 65% населения зависят от Medi-Cal. «Это не просто цифры, а вопрос выживания нашего народа», — сказала Тара Грей, представитель местной клиники для коренных народов. Более 70% их пациентов получают помощь через Medi-Cal.

Пациенты рассказали, что потеря доступа к программе поставит под угрозу их здоровье и финансовую стабильность. «Это разрушит мою семью», — сказал Улисес Эрнандес, живущий с инвалидностью.

Активисты призвали конгрессмена Дэвида Валадао, республиканца от 22-го округа, проголосовать против законопроекта. «Мы не просим подачек, мы требуем справедливости», — заявил ветеран Девон Ньютон.

Голосование по бюджету ожидается в ближайшие месяцы. Судьба миллионов американцев — на кону.