29 ноября 2024 года один из самых русскоговорящих городов США отметил свое сорокалетие. Для небольшого города с населением 39 тысяч человек эта круглая дата стала большим событием. Речь пойдет о Западном Голливуде или Вест-Голливуде, или WeHo – так звучит его сокращенное название на английском.

История города

Территория, где расположен этот южнокалифорнийский город, не всегда славилась своими отелями, ресторанами высокой кухни и бурной ночной жизнью. Когда-то здесь жили коренные американцы – народа Тонгва. Их деревня недалеко от будущего Западного Голливуда называлась Кауэнга, что означает «место лисы». Сегодняшние Голливудские холмы были известны как горы Кауэнга, а холмистые равнины на юге стали называться долиной Кауэнга. Калифорнийские поселенцы эмигрировали из Мексики примерно в 1776 году. После обретения Мексикой независимости в 1821 году было образовано Ранчо Ла Бреа, включавшее территорию современного Западного Голливуда.

В 1860 году юрист и геодезист Генри Хэнкок приобрел это ранчо, там он добывал асфальт из смоляных карьеров. Много лет спустя после его смерти вдова и сын Хэнкок разбогатели за одну ночь, когда они нашли нефть под тем, что сейчас Парк Ла Бреа.

В 1890-х годах застройщик Мозес Шерман и его партнеры построили трамвайную станцию ​​на месте, где сейчас находится перекресток бульваров Санта-Моника и Сан-Висенте, вокруг которых выросла деревня Шерман, создав историческое ядро ​​Западного Голливуда. Здесь бельгийский эмигрант и богатый финансист Виктор Поне приобрёл землю, а его потомки – семья Монтгомери – построили Sunset Plaza, которая работает до сих пор и известна изысканными магазинами и ресторанами.

В 1919 году Чарли Чаплин основал свою студию на Ла-Бреа, которая ныне носит название Jim Henson Company. В этом же году кинопродюсер эпохи немого кино Джесси Хэмптон открыл студию на бульваре Санта-Моника, ставшую впоследствии известной как The Lot.

Среди ярких страниц истории Западного Голливуда стоит отметить 1934 год: Билли Уилкерсон, издатель Hollywood Reporter, открыл Café Trocadero на Стрипе, являющееся частью бульвара Сансет, а в 1940 году он открыл Ciro’s — клуб для голливудской элиты. Позже на этой же улице возник знаменитый клуб Mocambo.

Убийство гангстера Багси Сигела в 1947 году положило конец азартным играм на Стрипе, что привело к формированию новой культурной среды, где места, такие как Café International и Little Club, привлекали лесбиянок, а Café Gala и Club Bali — геев.

С появлением телевидения в 1950-х годах множество продюсерских компаний и агентов открыли свои офисы вдоль Сансет-Стрип. Одним из знаковых мест стало здание известного американского актера и певца Бинга Кросби, в котором были разработаны усовершенствованные аудио- и видеозаписи. Это здание сейчас является историческим памятником.

В 1961 году открылась дискотека PJ’s, которая познакомила Западный Голливуд с рок-н-роллом, а в 1965 году — Whisky a Go-Go, ставшая символом музыкальной революции.

В середине 20-го века в Западном Голливуде образовалась первая группа по защите прав геев One, с тех пор он стал центром жизни ЛГБТК+ сообщества и сосредоточением движения за права сексуальных меньшинств.

Западный Голливуд в наши дни

Город можно назвать центром концентрации русскоязычного населения Большого Лос-Анджелеса, точкой притяжения любителей ночной жизни и, пожалуй, самым безопасным местом в мире для представителей ЛГБТК+ сообщества, которые составляют более 40% жителей города.

Официальный флаг Западного Голливуд представляет собой очертание города вместе с известным бульваром Санта-Моника в радужных цветах, это дань уважения местному ЛГБТК+ сообществу.

Город славится многочисленными бутик-отелями, ресторанами, принадлежащими знаменитостям, разнообразной ночной жизнью и шопингом, а также всемирно известными мероприятиями, такими как вечеринка HBO Emmy, ежегодная вечеринка сэра Элтона Джона в честь вручения премии «Оскар», LA PRIDE и карнавал в честь Хэллоуина.

Когда-то это был провинциальный район округа Лос-Анджелес, но он стал городом в 1984 году. А место, под названием “Голливуд”, который многие знают благодаря множеству киностудий, так и остается частью города Лос-Анджелеса. На момент основания Западного Голливуда 20% его населения составляли советские иммигранты, большинство из которых были евреями, приехавшими в Америку в 1970-х годах.

Итак, 40 лет назад коалиция состоящая из геев, русских евреев и пожилых людей, вдохновленная приближающимся истечением срока действия защиты округа Лос-Анджелес от контроля арендной платы, успешно проголосовала за образование города Западный Голливуд, избрав городской совет с большинством, состоящим из открытых геев. Западный Голливуд вскоре приобрел репутацию самоуправляемого гей-города и стал авангардом прогрессивного законодательства, социальных изменений и культуры ЛГБТК+.

В настоящее время, по разным оценкам, русскоязычное сообщество Западного Голливуда составляет около 15% населения города, что делает его одним из наиболее концентрированных русскоязычных регионов США, не считая Нью-Йорка.

Конечно, в городе живут не только представители ЛГБТК+ сообщества и русскоязычные, население Западного Голливуда чрезвычайно разнообразно и представлено в том числе коренными американцами и жителями островов Тихого океана.

И хотя местный мэр, которого выбрали на второй срок среди 9 соперников, не говорит на русском языке, в городе есть Совет русскоязычной общины, который регулярно проводит встречи с местными резидентами и занимается потребностями русскоговорящих жителей, содействуя их участию в жизни города.

В начале каждого собрания члены Совета публично зачитывают Признание земельных прав коренного народа, в котором подчеркивается, что земля, на которой проводятся заседания, является оккупированной территорией народов Габраэлино Тонгва и Габраэлино Киич. Проживают ли потомки этих племен на территории современного Западного Голливуда – неизвестно, но о них здесь помнят и постоянно вспоминают.

В одном из самых русскоговорящих городов Америки работает единственная русскоязычная библиотека во всей Южной Калифорнии. Автором идеи создать библиотеку в самом сердце Западного Голливуда был Наум Резник, который на тот момент являлся президентом Ассоциации инженеров и ученых. Несколько лет назад эта читальня получила статус общественной некоммерческой организации и стала называться Russian Language Public Library.

Иммигранты из разных республик бывшего Советского Союза: Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, России, Украины, Узбекистана и др. составляют примерно 11% населения города. И соотечественники с постсоветского пространства продолжают прибывать в Западный Голливуд, поэтому нет оснований для опасений, что однажды город останется без русскоговорящих жителей, – убеждена один из членов совета русскоязычной общины Раиса Агуф.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship