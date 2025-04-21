На днях русскоязычной трансгендерной девушке Скарлетт Охременко сделали ее последнюю операцию по переходу — контурирование тела, которая завершает её трансформацию. До этого были хирургические процедуры на грудь и вагинопластика.

Скарлетт продолжает свой путь с непоколебимой уверенностью, несмотря на нападки на трансгендеров и других представителей ЛГБТК+ сообщества со стороны администрации Дональда Трампа и сворачивание ряда медицинских программ.

Она говорит, что ее лечение полностью покрывается страховкой, предоставленной через Medicaid. В ответ на трансфобные заявления соотечественников, Скарлетт иронично парирует, что, как и её критики, тоже платит налоги, которые идут на лечение.

Операция прошла на Пятой авеню в Нью-Йорке, её любимом городе, который стал для Охременко местом перерождения. Она шутит, что скоро будет «как армянка» – с талией и бёдрами в стиле Кардашьян. Для Скарлетт это — не просто внешний вид, а важный этап личной трансформации.

После операции её выписали домой и теперь Скарлетт счастлива быть женщиной.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship