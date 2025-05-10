Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вновь бьёт тревогу по поводу социальной политики администрации Дональда Трампа, особенно в контексте угроз, связанных с ростом бездомности в США.

Он жёстко критикует президентский бюджет, представленный в пятницу, 9 мая, в котором, по его словам, проявляется откровенное пренебрежение судьбами миллионов американцев, живущих в условиях нехватки жилья или вовсе не имеющих крыши над головой.

На фоне опубликованного бюджетного плана Трампа, предусматривающего более $100 миллиардов сокращений в сфере жилищных программ, Берни Сандерс прямо заявляет: речь идёт о политике, которая наносит удар по наиболее уязвимым слоям населения. Более 500 000 человек в стране страдают от бездомности, и, по мнению сенатора-демократа, вместо того чтобы бороться с этим кризисом, Белый дом лишь усугубляет ситуацию.

Сандерс указывает, что предложения Трампа ликвидировать такие программы, как Community Development Block Grants, HOME Investment Partnerships и Housing Trust Fund, приведут к потере десятков тысяч потенциальных новых единиц жилья. Эти инициативы направлены на поддержку малообеспеченных семей: они помогают строить и ремонтировать доступное жильё, развивать инфраструктуру в бедных районах и предоставляют помощь тем, кто живёт на грани бездомности. Они дают местным властям инструменты для решения жилищных проблем на местах и обеспечивают миллионам американцев шанс на безопасное и стабильное жильё.

Особую тревогу у сенатора вызывает план сократить Section 8 — программу арендной помощи для малообеспеченных, которая и без того не охватывает всех нуждающихся. Эта программа помогает, в том числе, иммигрантам с постсоветского пространства оплачивать аренду жилья: государство покрывает часть стоимости, а человек вносит посильную сумму — как правило, не более 30% от дохода. Для участия необязательно быть гражданином США — достаточно иметь легальный статус. Сандерс подчёркивает, что даже сейчас только одна из четырёх семей, подходящих под критерии, получает такую помощь.

Для Сандерса этот бюджет — воплощение классовой несправедливости:

«Администрация Трампа предпочитает поддерживать налоговые льготы для миллиардеров и корпораций, в то время как сотни тысяч американцев живут в машинах, приютах или просто на улицах», — заявлял он на митингах и в интервью.

Сенатор также подчёркивает, что повышение арендной платы для пожилых и инвалидов, а также сокращение финансирования на ремонт и эксплуатацию государственного жилья являются не просто неэтичными, а жестокими и антигуманными решениями.

Сандерс призывает к противоположному подходу — масштабным инвестициям в строительство доступного жилья, увеличению поддержки арендаторов и закреплению права на жильё как базового человеческого права на законодательном уровне.

Ранее сенатор в рамках национального тура Fighting Oligarchy приезжал в Калифорнию, где вместе с Александрий Окасио-Кортес выступал в нескольких городах штата с аналогичными заявлениями, о чём ранее писал “Славянский Сакраменто”. Сандерс продолжает настаивать на том, что жителям Калифорнии следует внимательно следить за действиями администрации Дональда Трампа, особенно в свете последних предложений бюджета, которые угрожают социальной поддержке, здравоохранению и жилищным программам для наиболее уязвимых групп населения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship