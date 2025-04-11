Сдача налогов — обязательная часть жизни любого жителя США, независимо от его гражданства или статуса проживания. Каждый год миллионы людей подают налоговые декларации в Налоговую службу США (IRS). Процесс может показаться сложным, особенно для тех, кто сталкивается с ним впервые, но понимание основных принципов поможет избежать ошибок и штрафов.

Кто должен сдавать налоги?

В США налоговые декларации подают:

Граждане и постоянные резиденты (грин-кард холдеры),

Иностранцы с доходами из источников в США,

Самозанятые лица (если доход превышает $400 в год),

Те, кто получил заработную плату, доход от инвестиций, аренды, дивиденды и т.п.

Когда сдавать декларацию?

Обычно крайний срок подачи налоговой декларации — 15 апреля каждого года. Если дата выпадает на выходной, срок переносится. Можно также подать запрос на продление срока подачи — это дает дополнительные 6 месяцев, но налоги всё равно нужно заплатить до апреля, чтобы не получить штраф.

Какие формы использовать?

Самые распространенные формы:

Form 1040 — основная форма для большинства физических лиц;

— основная форма для большинства физических лиц; Schedule C — для самозанятых и владельцев малого бизнеса;

— для самозанятых и владельцев малого бизнеса; Form W-2 — для наемных работников (ее предоставляет работодатель);

— для наемных работников (ее предоставляет работодатель); Form 1099-NEC — для фрилансеров и подрядчиков.

Налоги для фрилансеров и владельцев малого бизнеса

Если вы работаете как фрилансер, ведете онлайн-бизнес, предоставляете услуги или продаете товары, вы считаетесь самозанятым. Это значит, что вы не только платите обычный подоходный налог, но и Self-Employment Tax (налог на социальное обеспечение и Medicare).

Основные моменты:

Вам нужно подавать Schedule C , где вы указываете доходы и расходы бизнеса.

, где вы указываете доходы и расходы бизнеса. Вы можете вычитать деловые расходы (оборудование, программное обеспечение, реклама, интернет, аренда офиса и т.д.).

(оборудование, программное обеспечение, реклама, интернет, аренда офиса и т.д.). Если вы ожидаете заработать более $1,000 прибыли в год, вы обязаны платить налоги поквартально (Estimated Tax).

(Estimated Tax). В некоторых случаях выгодно зарегистрировать LLC или S-Corp, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, но это требует консультации с бухгалтером.

Полезные советы:

Ведите учет всех доходов и расходов (лучше всего — с помощью приложений вроде QuickBooks, Wave или FreshBooks).

Храните все квитанции и контракты.

Не забудьте о налогообложении на уровне штата и города — они могут отличаться от федеральных.

Возврат налогов и выплаты

Многие налогоплательщики получают возврат налогов, если они переплатили в течение года. Деньги обычно возвращаются в течение 2–3 недель при электронной подаче с прямым переводом на банковский счет.

Также существуют налоговые льготы и кредиты:

Earned Income Tax Credit (EITC) — для низко- и среднедоходных работников;

— для низко- и среднедоходных работников; Child Tax Credit — за наличие детей;

— за наличие детей; Education Credits — за оплату учебы.

Штрафы и последствия

Если не подать декларацию или не заплатить налоги вовремя, IRS может начислить штрафы и пени, а также наложить арест на имущество или банковские счета. Лучше подать декларацию даже в случае невозможности оплатить всю сумму сразу — IRS может предложить план рассрочки.

Вывод: система налогообложения в США требует внимания, особенно для тех, кто работает на себя. При правильной организации и учете расходов можно существенно снизить налоговую нагрузку. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам и использовать современные инструменты для учета доходов и расходов.