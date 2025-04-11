Сдача налогов — обязательная часть жизни любого жителя США, независимо от его гражданства или статуса проживания. Каждый год миллионы людей подают налоговые декларации в Налоговую службу США (IRS). Процесс может показаться сложным, особенно для тех, кто сталкивается с ним впервые, но понимание основных принципов поможет избежать ошибок и штрафов.
Кто должен сдавать налоги?
В США налоговые декларации подают:
- Граждане и постоянные резиденты (грин-кард холдеры),
- Иностранцы с доходами из источников в США,
- Самозанятые лица (если доход превышает $400 в год),
- Те, кто получил заработную плату, доход от инвестиций, аренды, дивиденды и т.п.
Когда сдавать декларацию?
Обычно крайний срок подачи налоговой декларации — 15 апреля каждого года. Если дата выпадает на выходной, срок переносится. Можно также подать запрос на продление срока подачи — это дает дополнительные 6 месяцев, но налоги всё равно нужно заплатить до апреля, чтобы не получить штраф.
Какие формы использовать?
Самые распространенные формы:
- Form 1040 — основная форма для большинства физических лиц;
- Schedule C — для самозанятых и владельцев малого бизнеса;
- Form W-2 — для наемных работников (ее предоставляет работодатель);
- Form 1099-NEC — для фрилансеров и подрядчиков.
Налоги для фрилансеров и владельцев малого бизнеса
Если вы работаете как фрилансер, ведете онлайн-бизнес, предоставляете услуги или продаете товары, вы считаетесь самозанятым. Это значит, что вы не только платите обычный подоходный налог, но и Self-Employment Tax (налог на социальное обеспечение и Medicare).
Основные моменты:
- Вам нужно подавать Schedule C, где вы указываете доходы и расходы бизнеса.
- Вы можете вычитать деловые расходы (оборудование, программное обеспечение, реклама, интернет, аренда офиса и т.д.).
- Если вы ожидаете заработать более $1,000 прибыли в год, вы обязаны платить налоги поквартально (Estimated Tax).
- В некоторых случаях выгодно зарегистрировать LLC или S-Corp, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, но это требует консультации с бухгалтером.
Полезные советы:
- Ведите учет всех доходов и расходов (лучше всего — с помощью приложений вроде QuickBooks, Wave или FreshBooks).
- Храните все квитанции и контракты.
- Не забудьте о налогообложении на уровне штата и города — они могут отличаться от федеральных.
Возврат налогов и выплаты
Многие налогоплательщики получают возврат налогов, если они переплатили в течение года. Деньги обычно возвращаются в течение 2–3 недель при электронной подаче с прямым переводом на банковский счет.
Также существуют налоговые льготы и кредиты:
- Earned Income Tax Credit (EITC) — для низко- и среднедоходных работников;
- Child Tax Credit — за наличие детей;
- Education Credits — за оплату учебы.
Штрафы и последствия
Если не подать декларацию или не заплатить налоги вовремя, IRS может начислить штрафы и пени, а также наложить арест на имущество или банковские счета. Лучше подать декларацию даже в случае невозможности оплатить всю сумму сразу — IRS может предложить план рассрочки.
Вывод: система налогообложения в США требует внимания, особенно для тех, кто работает на себя. При правильной организации и учете расходов можно существенно снизить налоговую нагрузку. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам и использовать современные инструменты для учета доходов и расходов.