Лос-Анджелес ждет долгое восстановление после пожаров 

В январе Южная Калифорния столкнулась с разрушительными лесными пожарами, которые охватили обширные территории и нанесли значительный ущерб как населенным пунктам, так и природным экосистемам.

Наиболее разрушительные пожары “Итон” и “Палисейдс” начались 7 января и нанесли огромный урон престижному району Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и городку Альтадена, который оказался разрушенным практически полностью.

По официальным данным, к 26 января общая площадь возгорания достигла 90 кв.миль (около 233 кв.км), жертвами пожаров стали 28 человек и уничтожено или повреждено более 16 252 строений. Около 180 миллионов жителей были эвакуированы, многие до сих пор не могут вернуться в свои дома, которые не сгорели, а кому-то просто некуда возвращаться.

Бывший президент Джо Байден на брифинге с представителями экстренных служб 13 января сказал, что восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов. Согласно подсчетам AccuWeather, общий ущерб и экономические потери от катастрофы могут составить от 250 до 275 миллиардов долларов.

Строители не знают точно, сколько по времени может занять восстановление, поскольку строительство не может быть начато, пока не расчищены завалы и не отремонтированы линии электропередач и газопроводы. По разным оценкам, на полное восстановление инфраструктуры и домов в Большом Лос-Анджелесе может потребоваться от трёх до пяти лет. Для значительного количества жителей, потерявших в огне все свое имущество, из-за высокой стоимости строительных материалов и услуг и недостаточного страхового покрытия ребром стоит вопрос – возвращаться и отстраивать жилье заново или переезжать в другой город.

Помимо разрушения бизнесов и домов людей пожары нанесли серьёзный ущерб и природным экосистемам Южной Калифорнии. Выгоревшие лесные массивы приводят к утрате биоразнообразия, деградации почв и увеличению риска эрозии. Экологи предупреждают, что их восстановление может занять десятилетия, а некоторые экосистемы могут никогда не вернуться к своему первоначальному состоянию.

С момента начала пожаров тысячи калифорнийцев помогают пострадавшим. Не остаются в стороне и русскоязычные жители, одна из них – Яна Дербенева. С 7 января она организовывает выходцев из постсоветского пространства, чтобы помогать как пожарным, так и пострадавшим от огня.

“Кто-то из-за пожара лишился работы из-за эвакуации, кто-то потерял машину, и людям нужно помогать справляться с этим. Быть волонтером в Калифорнии непросто, и я тоже не могу заниматься этим постоянно — несколько дней в неделю точно уделяю,” — говорит Яна. “Желающие присоединиться к активистам и помогать выходцам из постсоветского пространства в Южной Калифорнии могут связаться со мной.”

Ночью в субботу и воскресенье в некоторых частях Южной Калифорнии прошел долгожданный дождь, и ожидается, что ливни продолжатся всю ночь. И хотя осадки должны помочь пожарным в тушении огня, в пострадавшие районы они также принесут потоки мусора и увеличит риск токсичного пепла, который представляет собой ядовитую смесь сожженных автомобилей, электроники, аккумуляторов, строительных материалов, красок, мебели и других веществ, содержит пестициды, асбест, пластик и свинец. Поэтому всем тем, кто участвует в расчистке завалов и уборке настоятельно рекомендуется надевать защитную одежду и маску во время уборки.

Также дожди несут в себе и другую угрозу – по данным Департамента шерифа округа Лос-Анджелес, до понедельника зоны пожаров в Альтадене и Малибу подвержены наибольшему риску схода грязи и оползней. Некоторые участки дорог в регионе перекрыты.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com