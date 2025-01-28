«Пожары в Калифорнии были всегда»

Проблема пожаров в Калифорнии – это сочетание климата, ошибок управления и географии.

Калифорния – один из самых разнообразных штатов США с точки зрения рельефа и климата. В его южной части преобладают кустарниковые заросли шапараля, которые эволюционно приспособлены к частым природным пожарам. Однако, как отмечает специалист по лесному хозяйству из Университета Беркли Александра Николаева, современные пожары в этом регионе стали значительно более разрушительными.

Причины усиления пожаров

По словам Николаевой, на интенсивность и масштабы возгораний влияет сразу несколько факторов. Один из них – погодные условия.

«В последние годы в Лос-Анджелесе выпало значительное количество осадков, что способствовало активному росту растительности. Однако последовавшая засуха привела к высыханию этой биомассы, создав идеальные условия для пожара. Ветреная погода, особенно северные ветра Санта-Ана, способствует быстрому распространению огня, особенно в холмистых парках, откуда он перекидывается на жилые районы», – поясняет эксперт.

Еще одна причина – многолетняя политика подавления пожаров. В течение десятилетий в Калифорнии стремились полностью предотвращать любые возгорания, что привело к избыточному накоплению сухой растительности и повышению плотности лесов.

«Леса стали очень густыми, скопилось огромное количество сухого топлива. Кроме того, появилось множество деревьев, растущих в тени, которые не подвергались естественному огненному очищению. В результате современные лесные пожары стали гораздо более интенсивными и разрушительными», – говорит Николаева.

Какие меры принимаются

Сейчас власти Калифорнии пытаются изменить стратегию управления лесами, внедряя профилактические меры, включая контролируемые выжигания. Однако этот процесс сталкивается с бюрократическими сложностями.

«Проведение контрольных выжиганий требует получения множества разрешений, что замедляет их реализацию. Однако такие меры помогают существенно снизить риск катастрофических пожаров», – отмечает специалист.

В горных районах, особенно вблизи горнолыжных курортов, активно ведутся работы по прореживанию лесов и удалению сухостойных деревьев. В городах, таких как Лос-Анджелес и Окленд, основной угрозой остаются эвкалипты – завезенные деревья, содержащие большое количество легковоспламеняющихся веществ.

«Эвкалипты оказались крайне пожароопасными из-за высокого содержания терпентина. Их удаление – необходимая мера для защиты жилых районов», – подчеркивает Николаева.

Отношение к пожарам в разных странах

Специалист также обращает внимание на различия в восприятии пожаров в разных странах.

«В Калифорнии контрольные выжигания считаются важной частью управления лесами, особенно в горных районах. В России же ситуация иная: там часто не хватает инфраструктуры и подготовки для проведения таких мероприятий, что формирует негативное отношение к ним», – говорит Николаева.

Несмотря на все принимаемые меры, полностью избежать пожаров в Калифорнии невозможно. По мнению эксперта, важно найти баланс между естественными природными процессами и защитой населения.