Десятки тысяч пострадавших получают помощь во время пожаров в Калифорнии

По состоянию на 15 января, лесные пожары в Калифорнии привели к гибели по меньшей мере 25 человек, 13 числятся пропавшими без вести, уничтожению более 12 000 строений и эвакуации почти двух сотен тысяч человек.

В ответ на разрушительную трагедию добровольцы и представители бизнеса присоединились к центрам помощи для поддержки пострадавших, демонстрируя сплоченность и сострадательность.

Десятки тысяч калифорнийцев получают помощь от местных властей, общественных организаций, местного бизнеса и простых жителей Золотого Штата.

Все желающие помочь могут жертвовать предметы первой необходимости, одежду и еду.

В округе Лос-Анджелес открыто несколько центров помощи. Один из них находится в Santa Anita Park, недалеко от города Алтадена, где были уничтожены сотни домов.

В непростое время эти центры предоставляют жизненно важную поддержку пострадавшим, включая убежище, еду и другие необходимые услуги.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship