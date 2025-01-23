Огненные бедствия в Южной Калифорнии: знаменитости теряют дома, спасательные службы в действии – эксклюзивный репортаж “Славянского Сакраменто”

Масштабные пожары продолжают бушевать на юге Калифорнии, уничтожая элитные дома голливудских знаменитостей и оставляя за собой след разрушений. Среди тех, кто пострадал, — Мел Гибсон, Перис Хилтон, Энтони Хопкинс, Майлз Теллер, Майло Вентимилья, Билли Кристал, бывшая супруга Арнольда Шварценеггера и другие известные лица. Пожары, которые уже несколько недель охватывают побережье, стали настоящим испытанием для местных властей и спасательных служб.

Дом Мела Гибсона уничтожен

Особняк стоимостью 14,5 млн долларов, принадлежавший известному актеру и режиссеру Мелу Гибсону, полностью разрушен. На месте дома остались лишь обгоревшие остатки, несмотря на все усилия пожарных. Ранее актер заявил, что “есть люди, готовые и желающие и способные разжечь пожары”, намекая на массовые поджоги. Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”, противоположные здания остались практически невредимыми, что вызвало множество вопросов о мерах противопожарной безопасности.

Виллы знаменитостей: кто уцелел, а кто нет

Среди выживших построек оказались дома Деми Мур и Тома Хэнкса, хотя ранее поступали сообщения о потере их собственности. Уничтожен прибрежный дом “свецкой львицы” Пэрис Хилтон. Уцелела и вилла местного инженера Дэвида Штайнера, построенная из композитных огнеупорных материалов, что вызвало интерес к использованию подобных технологий в строительстве. В то же время, от дома Ширли Маклейн, который находился на берегу океана, не осталось ничего.

Реагирование властей

Местные и федеральные власти мобилизовали значительные ресурсы для борьбы с огнем. Президент Джо Байден направил дополнительные силы, включая Национальную гвардию, чтобы ускорить ликвидацию последствий бедствия. Губернатор штата Гэвин Ньюсом координирует действия экстренных служб, восстанавливающих инфраструктуру в пострадавших районах.

Неравенство в восстановлении

Потери знаменитостей, таких как Мел Гибсон или Райан О’Нил, скорее всего восстановятся быстро благодаря их финансовым возможностям. Однако многие обычные жители региона остаются без средств для реставрации своих домов. Социальные сети полны комментариев с критикой неравенства в доступе к ресурсам и возмещениям.

Перспективы

Уроки из текущей катастрофы уже обсуждаются калифорнийцами: местные эксперты рассматривают возможность введения новых стандартов строительства, которые будут включать использование огнеупорных материалов. Эти меры, как надеются эксперты, позволят уменьшить ущерб от подобных бедствий в будущем.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com