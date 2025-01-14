Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов

Президент выразил глубокие соболезнования жертвам разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Восстановление после пожаров, которые за последнюю неделю превратили некоторые районы Лос-Анджелеса в тлеющие руины, обойдется в астрономическую сумму – «десятки миллиардов долларов», заявил президент Джо Байден в понедельник на брифинге с представителями экстренных служб.

Байден выразил глубокие соболезнования жертвам разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии.

Президент отметил огромные потери, сказав: «Наши сердца разрываются за 24 невинные души, которые мы потеряли в пожарах по всему Лос-Анджелесу. Джилл и я молимся за них и их близких».

Байден заверил общественность, что его администрация пристально следит за ситуацией. «Я регулярно получаю сводки о мерах по тушению этих пожаров и дал указание своей команде оперативно реагировать на любые запросы о дополнительной федеральной помощи в борьбе с огнем», — заявил он.

Президент также высоко оценил героические усилия пожарных и спасателей. «Смелым пожарным и спасателям, которые днем и ночью борются с этими пожарами и спасают жизни: наша страна благодарна вам. Вы представляете лучшее, что есть в Америке, и мы у вас долгу», — сказал он.

Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни 24 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, согласно данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Почти 200 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, а площадь выгоревшей земли составила более 39,000 акров — примерно в 2,5 раза больше, чем Манхэттен. Большинство жертв приходятся на пожар в Итон-Каньон. Пожар в Пасифик-Палисейдс унес восемь жизней.

«Восстановление Лос-Анджелеса потребует десятков миллиардов долларов», — сказал уходящий президент, в то время как город готовился к возвращению сильных ветров, которые потенциально могут вновь разжечь разрушительные лесные пожары.