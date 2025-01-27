Пожар в Южной Калифорнии уступил место зимней буре

После нескольких месяцев без осадков, приведших к очень засушливым условиям, способствующим распространению пожаров, на Южную Калифорнию обрушилась зимняя буря, которая принесла долгожданные осадки в регион, пострадавший от масштабных лесных пожаров. Сильный дождь начался в субботу, к понедельнику выпало более дюйма (2,5 сантиметра) осадков.

Дожди помогли пожарным – Palisades Fire, Eaton Fire и Hughes Fire к данному моменту практически полностью ликвидированы – однако они также принесли потоки мусора и увеличили риск токсичного пепла, ядовитой смеси сожженных автомобилей, электроники, аккумуляторов, строительных материалов, красок, мебели и других веществ, содержит пестициды, асбест, пластик и свинец. Поэтому всем тем, кто участвует в расчистке завалов и уборке настоятельно рекомендуется надевать защитную одежду и маску во время уборки.

Из-за выпавших осадков в округе Лос-Анджелес некоторые дороги были перекрыты, а школы закрыты; движение по шоссе 5 было временно остановлено. Ранее метеорологи предупреждали о возможных грязевых потоках и сходов оползней в зонах пожаров в Альтадене и Малибу, но никаких серьезных проблем в районах не было зарегистрировано.

Но больше всего жителей Южной Калифорнии удивил снег, выпавший в округах Керн, Риверсайд и Сан-Бернардино; пустыня Мохаве оказалась покрыта тонким снежным покровом – редчайшее явление для этого региона. Управляющий школами округа Керн объявил о закрытии трех школьных участков из-за снегопадов и гололеда.

Метеорологи предупреждают о скользких заснеженных дорогах, местами возможен гололед, особенно на горных склонах, и призывают водителей соблюдать осторожность, соблюдать скоростной режим и иметь при себе цепи.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship