Тысячи военнослужащих были уволены или добровольно оставили службу после того, как в 2021 году Пентагон сделал вакцинацию обязательной, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении на службе военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации против COVID-19. Тысячи военнослужащих были уволены после того, как в 2021 году Пентагон сделал вакцинацию обязательной.



В президентском указе отмечается, что «требование вакцинации было несправедливым, чрезмерно широким и совершенно ненужным бременем» для американских военнослужащих. Для многих военнослужащих должно было быть сделано исключение, однако этого не произошло, и они были уволены, говорится далее в документе.



Указ сделает возможным восстановление для всех военнослужащих (действующих и резерва), уволенных только за отказ от вакцинации против COVID-19 и попросивших о восстановлении на службе.



Согласно указу, военнослужащие могут вернуть прежнее звание и получить полное денежное довольствие, льготы, премии или компенсации.



Военнослужащие, представившие доказательства того, что они добровольно оставили службу вместо того, чтобы пройти вакцинацию в соответствии с мандатом, смогут вернуться на службу без последствий для их служебного статуса, звания или оплаты.