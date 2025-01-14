С наступлением 2025 года в Калифорнии вступаeт в силу почти сотня законов, которые отразятся на жизни калифорнийцев. Среди них — запрет на включение медицинских долгов в кредитные отчеты, ограничения на использования материалов содержащих PFAS (ПФАС, группа синтетических химикатов, устойчивых к воздействию тепла, воды, масел и смазок), повышение минимальной заработной платы, закон, касающихся детей-блогеров, ужесточение ответственности за кражи в заведениях розничной торговли и автомобилях, обязательные скрининги психического здоровья беременных, оплачиваемый отпуск на работе, борьба с расовой дискриминацией, отмена обязательных собраний на предприятиях, новые правила работы заведений для употребления марихуаны, ограничения на разведение осьминогов, гендерная политика в школах, правила для приемных родителей, подготовка воспитателей, отмена льгот при поступлении в ВУЗы, отмена банковских комиссий за овердрафт и др.

Рассмотрим некоторые из них. Итак, согласно закону SB1061, с нового года кредитные бюро не будут иметь законных оснований для включения медицинских долгов в кредитный рейтинг; медицинский долг больше не может быть использован против человека, когда он снимает квартиру, покупает машину или подает заявку на кредит.

Закон AB 1817 ограничивает использование токсичных химикатов в одежде и косметических средствах. Нормативный акт вводит запрет на реализацию товаров, в которых содержится PFAS. Соединения данной группы химикатов рассматриваются как массовый, опасный и сложный для устранения загрязнитель окружающей среды. Эти вещества накапливаются в организме человека, и могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья. Предусмотрен запрет 24 веществ в косметике, в том числе формальдегида и ртути. Также вводятся ограничения на продажу снаряжения и одежды для активного отдыха, которые содержат PFAS.

Закон SB 3 повышает минимальную зарплату в штате на 50 центов, и теперь она составляет $16,5/час. Размер минимальной зарплаты автоматически корректируется с учетом инфляции, однако снижаться оплата труда не может. Повышение относится ко всем работодателям, независимо от размера бизнеса. Повышение оплаты труда работников фастфуда и здравоохранения не коснется, поскольку их з/п выше минимальной. Повышение относится ко всем остальным работодателям, независимо от размера предприятия.

Новые законодательные изменения коснуться калифорнийских детей: законы AB 1880 и SB 764 расширяют положение о детях-актерах и предусматривают новые меры защиты для несовершеннолетних лиц, которые занимаются блогерством или занимают видное место в контенте, опубликованном их родителями или другими взрослыми. Законы требуют, чтобы родители или опекуны создателей контента откладывали процент от доходов от просмотров и спонсорства брендов в траст, к которому несовершеннолетний сможет получить доступ, когда достигнет совершеннолетия. Накопленные деньги ребенок сможет получить после достижения совершеннолетия.

Ряд вступающих в силу законов направлен на усиление борьбы со взломами автомобилей, кражами из магазинов, другими преступлениями в сфере розничной торговли. Законы SB 905 и AB 1779 направлены на усиление борьбы со взломами автомобилей, кражами из магазинов, другими преступлениями в сфере розничной торговли. Владение крадеными товарами на сумму свыше $950 с целью продажи будет квалифицировано как преступление. Прокуроры смогут суммировать стоимость вещей из нескольких краж. Розничные торговцы получили защиту от штрафов, в случае неоднократного уведомления правоохранительных органов о краже. Кроме того, суды смогут принимать решения о запрете для человека, осужденного за кражу, вандализм или нападение на сотрудника розничной торговли, входить в заведение в течение двух лет.

Закон SB 905 разрешает стороне обвинения не доказывать, что подозреваемый проник в транспортное средство без разрешения и что двери были заперты. Также обвинение теперь может объединять стоимость вещей, которые были украденных из нескольких автомобилей. Законопроект AB 1779 предусматривает возможность объединения нескольких дел о краже в разных округах в одно судебное разбирательство.

Закон AB 1936 обязует проводить как минимум один скрининг психического здоровья беременной женщины и дополнительный скрининг в течение шести недель после родов. Если с медицинской точки зрения врач сочтет необходимым дополнительное обследование, то женщина будет иметь возможность сделать дополнительные скрининги.

С 1 января 2025 года работники, которые берут оплачиваемый семейный отпуск или отпуск по нетрудоспособности, будут получать больше денег. Согласно закону SB 951 коэффициент замещения зарплаты будет увеличен на 10-20%. Закон AB 2123 вводит запрет на действия работодателей, которые касаются требований от работников использования времени основного отпуска прежде использования отпуска по семейным обстоятельствам, например, при рождении ребенка или необходимости ухода за больным членом семьи).

Закон AB 1815 усиливает борьбу с исторической и существующей дискриминацией по признаку расы. Он призван усилить антидискриминационные защиту на рабочих местах, он также уточняет понятие термина “раса”, который включает в себя определенную прическу и структуру волос.

Согласно закону SB 399, работодатели не смогут требовать от работников посещения собраний, на которых поднимаются религиозные и политические вопросы, а также звучат антипрофсоюзные призывы. Комиссар по труду сможет налагать штраф на компании, если они угрожают увольнением сотруднику, дискриминируют или преследуют его, в случае непосещения собраний в местах лишения свободы.

Закон AB 1775 предусматривает, чтобы местные органы власти в Калифорнии могли выдавать разрешения на открытие кафе каннабиса. В таких местах клиенты смогут не только курить марихуану, но и слушать музыкальные композиции, а также заказывать еду и напитки. Это уже вторая попытка принятия закона, первый раз губернатор наложил вето, ссылаясь на опасения по поводу здоровья работников кафе из-за дыма от курения. В новую версию законопроекта были включены дополнительные меры защиты, но в случае выявления нарушений закон может быть пересмотрен.

Закон AB 3162 запрещает разведение осьминогов в Калифорнии. В настоящее время на территории штата нет известных ферм по разведению этой аквакультуры. Закон является упреждающим и послужит барьером на пути желающих организовать такой бизнес. Как отметил инициатор законопроекта Стив Беннетт, осьминоги являются высокоинтеллектуальными морскими животными, и они не подходят для масштабного разведения. Осьминоги, пойманные в дикой природе, всё также останутся доступными в продаже на законных основаниях.

Новшества есть и в сфере контроля гендерной идентичности учеников школ. Некоторые школьные округа ранее требовали, чтобы сотрудники уведомляли родителей, если ученик начинает идентифицировать себя как представитель ЛГБТ.

Закон ABl 1955 запрещает школьным округам требовать от учителей или сотрудников сообщать родителям о гендерной идентичности или сексуальной ориентации ученика. Закон принят в ответ на политику некоторых школьных округов, которые требовали от сотрудников уведомлять родителей, если ученик начал использовать другие местоимения или идентифицирует себя как представитель пола, не отраженного в школьных документах.

“Учителя по-прежнему могут разговаривать с родителями. По закону они не могут уволить учителя за то, что он не является доносчиком. Я не думаю, что учителя должны быть гендерной полицией,” — отметил губернатор Ньюсом. Несколько школьных округов подали в суд на штат из-за этого закона. Дело находится на рассмотрении в федеральном суде.

Приемные родители должны удовлетворять потребности детей ЛГБТ. Новый закон SB 407 требует, чтобы приемные родители продемонстрировали готовность и способность удовлетворять потребности детей, о которых они хотят заботиться, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения ребенка, прежде чем они получат разрешение на заботу о нем.

Согласно закону SB 407 округа Калифорнии должны обеспечить подготовку воспитателей, которые будут поддерживать детей, независимо от расы, этнической принадлежности, национального происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, умственных или физических недостатков или ВИЧ-статуса.

Осенью вступит в силу запрет на “прием по наследству” в учебные заведения штата: с сентября 2025 года всем колледжам и университетам запрещено предоставлять льготы при поступлении членам семей выпускников и доноров. Такой “прием по наследству” уже запрещен в государственных университетах Калифорнии, но разрешен в частных колледжах, в том числе в Университете Южной Калифорнии и Стэнфорде. Законодательный акт AB 1780 позволяет генеральному прокурору расследовать потенциальные случаи льготного приема и запрашивать дополнительную информацию из ВУЗов.

Калифорнийские законодатели приняли законы, призванные ограничить возможности банков взимать со своих клиентов комиссию за овердрафт. Закон AB 2017 запрещает банкам и кредитным союзам взимать со своих клиентов комиссию за недостаточность средств при отказе в обслуживании карты. SB 1075 ограничивает размер комиссии за недостаточность средств в банках и кредитных союзах суммой не более $14 или суммой, установленной федеральным Бюро финансовой защиты потребителей, в зависимости от того, какая сумма меньше.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship