Администрация президента Джо Байдена ввела запрет на включение информации о долгах за медицинское обслуживание в кредитные истории американцев, выполнив предвыборное обещание менее чем за две недели до прекращения президентских полномочий Байдена.

По словам официальных лиц, новое правило, принятое, несмотря на возражения со стороны банковского сектора, исключит медицинские долги на общую сумму 49 миллиардов долларов из кредитных историй примерно 15 миллионов американцев.

Решение, о котором сообщается в заявлении Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), принято, несмотря на призывы республиканцев в Конгрессе, настаивающих на прекращении введения новых правил в преддверии вступления в должность Дональда Трампа, поскольку новый президент и поддерживающие его законодатели впоследствии могут их отменить.

«Сегодняшнее… правило исключит неоплаченные медицинские счета на сумму 49 миллиардов долларов из кредитных историй 15 миллионов американцев, – отмечается в заявлении Белого дома. – Кроме того, вице-президент [Камала Харрис] объявляет, что благодаря поддержке администрации Байдена-Харрис штаты и местные власти уже ликвидировали медицинские долги на сумму свыше 1 миллиарда долларов».

«Это правило позволит снизить бремя медицинских долгов и гарантировать, что пациентам не будет отказано в доступе к кредитам на покупку жилья, автомобилей или займам для малого бизнеса из-за неоплаченных медицинских счетов», – подчеркивается в документе.

Харрис заявила, что этот шаг «изменит жизнь миллионов семей».

«Никто не должен быть лишен экономических возможностей из-за того, что заболел или столкнулся с экстренной ситуацией медицинского характера», – подчеркнула вице-президент.

По мнению CFPB, долги по медицинским счетам не позволяют ясно судить о том, сможет ли заемщик погасить кредит. Новое правило должно привести к появлению дополнительных 22 тысяч дешевых ипотечных кредитов в год и повышению кредитных рейтингов.

Новое правило запрещает кредиторам учитывать медицинскую информацию при принятии решений о выдаче кредита и поможет предотвратить попытки коллекторов принудить потребителей к выплате ошибочно начисленных медицинских расходов, подчеркивает CFPB.

Инициативу Белого дома поддержала Американская медицинская ассоциация.

Отраслевые группы, представляющие банки и кредитные бюро, заявили, что факты не подтверждают позицию CFPB и что введенный запрет может лишить их важной информации о рисках со стороны заемщиков.

Американская ассоциация банкиров заявила, что этот шаг может привести уменьшению кредитования, сообщает VOA совместно с Reuters.