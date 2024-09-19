В Калифорнии принят закон, ужесточающий наказания за кражи

12 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон AB 1960, ужесточающий наказания за крупномасштабные тяжкие преступления, связанные с кражами.

Законопроект предписывает судам назначать ужесточенное наказание, если подозреваемые захватывают, повреждают или уничтожают имущество стоимостью более 50 000 долларов во время совершения любого уголовного преступления, включая кражу в розничной торговле. Такие же ужесточенные меры наказания будут применяться и к тем, кто сознательно получает украденное имущество или перепродает его.

Ньюсом подчеркнул, что Калифорния уже имеет строгие законы против имущественных преступлений, но новые меры делают их ещё более жёсткими. Как заявляется, цель закона — обеспечить настоящую ответственность и защиту сообществ, предпринимателей и работников от организованной преступности.

В виде новых законов правоохранительные органы и прокуратура получают надежные инструменты для ареста и предъявления обвинений подозреваемым, причастным к организованной преступности в розничной торговле, включая тюремное заключение на срок до трех лет за организованные кражи в розничной торговле.

Калифорния занимает 10-е место в стране по уровню жесткости порога, позволяющего прокурорам предъявить подозреваемым обвинение в совершении уголовного преступления — $950; 40 других штатов, включая Техас ($2500), Алабаму ($1500) и Миссисипи ($1000), требуют более высоких сумм для предъявления подозреваемым обвинений в совершении уголовного преступления.

Сообщается, с начала нынешнего года, группа по борьбе с розничной преступностью CHP (Калифорнийский дорожный патруль) совершила более 1000 арестов и вернула украденные товары на сумму 7,8 миллиона долларов.