EnglishМедиаВидеоНовостиПроисшествияСтатьиЭксклюзив Pacific Palisades fire aftermath Jan 10, 2025 252 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber ПО ТЕМЕ Губернатор Калифорнии призвал Трампа встретиться с пострадавшими от пожаров Дональд Трамп приговорен к “безусловному освобождению” Из-за пожаров в Лос-Анджелесе закрыты школы, магазины, перекрыты дороги В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час и введена Национальная гвардия Байден назвал пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии