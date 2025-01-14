Калифорния получила разрешение самостоятельно устанавливать требования к выбросам в атмосферу.

В декабре Агентство по охране окружающей среды США (EPA) одобрило два запроса Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) в рамках отказа от правил Advance Clean Cars II (ACC II) для малотоннажных транспортных средств и “Omnibus” с малым содержанием оксида и диоксида азота для большегрузных шоссейных и внедорожных автомобилей.

В EPA изучили данные, предоставленные Калифорнией, а также опираясь на Закон о чистом воздухе, в Агентство решило, что целесообразно удовлетворить оба запроса на исключение.

Получив одобрение федерального правительства, Калифорния сможет самостоятельно реализовать решения, которые уменьшат вредное загрязнение и улучшат результаты общественного здравоохранения.

Программа ACC II представляет собой единый пакет требований для автомобилей модельного года 2026–2035 и двигателей и транспортных средств малой и средней грузоподъемности. Эти требования включают в себя пересмотры как правил Калифорнии по автомобилям с низким уровнем выбросов (LEV), так и правил по автомобилям с нулевым уровнем выбросов (ZEV).

Калифорнийский совет по воздушным ресурсам прогнозирует, что программа ACC II сократит смог и загрязняющие вещества, образующие сажу, включая мелкие твердые частицы (PM2.5), а также оксид азота (NOx) и углеводороды (HC), которые являются предшественниками приземного озона, а также сократит выбросы парниковых газов и токсичных загрязнителей воздуха.

Также Калифорнийский совет прогнозирует, что его стандарты Low-NOx защитят жителей штата от опасного загрязнения оксидом азота, который смешивается в атмосфере, образуя приземный озон, обычно называемый «смогом», что может привести к вредным последствиям для здоровья: рост заболеваемости, приступы астмы, пропущенные дни работы или учебы и госпитализации.

Теперь штата имеет законные основания устанавливать требования к выбросам в атмосферу, которые не зависят от норм Агентства по охране окружающей среды США.

Программа не запрещает транспортные средства, работающие на ископаемом топливе. Жители штата могут ездить на существующих автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Также программа позволит владельцам экологически чистых автомобилей сэкономить около $7500 на обслуживании и топливе, в течение первых 10 лет эксплуатации.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship