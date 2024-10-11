В сентябре губернатор Калифорнии подписал законы, направленные на решение проблемы наследия расовой дискриминации в штате.

В конце сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вместе с членами California Legislative Black Caucus (CLBC) подписал ряд законопроектов, направленных на решение проблемы наследия расовой дискриминации в штате и решение множества вопросов, важных для чернокожих калифорнийцев, ключевым из которых стало официальное извинение штата (закон АB 3089) за его роль в рабстве. Таким образом, Калифорния присоединилась к другим штатам, включая Флориду, Вирджинию, Мэриленд, Северную Каролину, Алабаму, Нью-Джерси и Айову, которые ранее принесли подобные извинения. Это признание исторической несправедливости и продолжающихся последствий расовой дискриминации будет увековечено на мемориальной доске в Капитолии штата.

Другие, подписанные законы охватывает широкий круг вопросов, среди которых:

SB 1089. Решение проблем с продуктами питания и медицинскими дефектами: законопроект SB 1089 требует, чтобы продуктовые магазины и аптеки заранее уведомляли население и работников перед закрытием, помогая решать проблемы с продуктами питания, которые непропорционально затрагивают цветные сообщества.

AB 1815. Усиление защиты от дискриминации: законопроект AB 1815 исключит термин «исторически» из определений расы, таким образом, определив расу как включающую черты, связанные с расой, включая, помимо прочего, текстуру волос и защитные прически, как определено, и добавит эти определения расы и защитной прически в Закон Унру о гражданских правах; он запрещает любительской спортивной организации дискриминировать любого человека по признаку расы, включая черты, исторически связанные с расой, включая, помимо прочего, текстуру волос и защитные прически при проведении, проведении или администрировании молодежных или любительских спортивных соревнований, тренировок, лагерей или клубов.

AB 2319. Борьба с неравенством в области охраны материнского здоровья: законопроект AB 2319 требует, чтобы больницы сообщали информацию о соответствии требованиям, и уполномочивает Генерального прокурора принимать меры в отношении больниц, которые не соблюдают действующий закон, требующий от работников перинатальной медицинской помощи проходить тренинги по борьбе с предвзятостью.

AB 1986. Расширение доступа к литературе в тюрьмах: AB 1986 поручает Управлению генерального инспектора публиковать и пересматривать список запрещенных книг в государственных тюрьмах, способствуя доступу заключенных к литературе.

Борьба с дискриминацией при трудоустройстве, доступ к дошкольному образованию и финансовая помощь в колледже и карьере: дополнительные меры CLBC, подписанные губернатором, будут бороться с дискриминацией при трудоустройстве, предоставят больше возможностей поставщикам услуг по уходу за детьми стать подрядчиками дошкольных учреждений Калифорнии, увеличат финансовую поддержку для колледжа и карьеры приемной молодежи и увеличат финансовую поддержку приемной молодежи. Кроме того, с помощью законопроекта SB 1348 (Брэдфорд) штат создает обозначение «Калифорнийских учреждений, обслуживающих чернокожих», чтобы отметить высшие учебные заведения, которые преуспевают в предоставлении ресурсов и поддержки чернокожим студентам.

В 2020 году была создана двухпартийная Целевая группа по возмещению ущерба для изучения и разработки предложений, направленных на исправление исторической несправедливости, с которой столкнулись темнокожие калифорнийцы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship