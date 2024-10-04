В понедельник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон AB 1775 который “позволит местным юрисдикциям разрешать определенным розничным торговцам каннабисом готовить и продавать еду или напитки, не содержащие каннабис, а также проводить и продавать билеты на живые мероприятия в своих лицензированных помещениях”. Иными словами, лицензированные места для покупки о потребления марихуаны будут выглядеть как уютные кафе – кофешопы как в Амстердаме, где можно будет не только расслабиться, употребляя разные виды каннабиса, но и перекусить. Алкоголь продаваться не будет, во всяком случае пока.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Член законодательного собрания Мэтт Хейни (демократ от Сан-Франциско), предложивший закон, заявил, что он направлен на то, чтобы позволить розничным торговцам диверсифицировать свой бизнес и стимулировать легальную индустрию каннабиса в штате.

Согласно действующему законодательству, розничные торговцы каннабисом с отведенными зонами потребления могут продавать предварительно упакованные продукты питания и напитки, если это разрешено соответствующей местной юрисдикцией. Новый законопроект расширяет существующие полномочия, включая свежеприготовленные продукты питания и напитки в соответствии с Кодексом розничной торговли продуктами питания Калифорнии и применимыми местными требованиями.

В официальном сообщении губернатор также подчеркнул важность защиты здоровья и безопасности работников, заявив, что это должно оставаться приоритетом при соблюдении долгосрочных норм о запрете курения на рабочих местах в Калифорнии. Он похвалил авторов закона за внедрение дополнительных мер безопасности, таких как право работников носить маски для защиты дыхательных путей, расходы на которые покрывает работодатель, а также требование предоставлять работникам дополнительные рекомендации о рисках воздействия вторичного трафика каннабиса.

Губернатор добавил, что если на местном уровне не будет установлено достаточно защитных мер, это может ограничить бизнес в предоставлении услуг, в том числе продажу каннабиса.

У закона, как водится есть критики: одни в принципе против потребления марихуаны в любом виде, но есть и другие, например, Американское онкологическое общество Cancer Action Network (ACS CAN), которое заявило, что закон фактически позволит местам потребления каннабиса превратиться в рестораны, где разрешено курение. А пассивное курение марихуаны содержит те же канцерогены и токсичные химические вещества, что и пассивное курение табака, и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com