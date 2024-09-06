В Госдепартаменте объявили о новых мерах борьбы с кремлевской пропагандой

Официальный представитель Госдепартамента рассказал в среду о мерах, которые будут предприняты в связи с раскрытием спонсируемой российским государством кампании влияния на выборы в США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в среду подробно рассказал о мерах, которые будут предприняты ведомством в связи с разоблачением тайной операции Кремля с целью оказания влияния на ход президентских выборов в США.

По словам Миллера, Госдепартамент вводит новую политику «ограничения выдачи виз определённым лицам, которые, действуя от имени медиаорганизаций, поддерживаемых Кремлём, используют эти организации в качестве прикрытия для скрытых действий и ответственны за эти злонамеренные усилия или являются их соучастниками. В соответствии с законодательством США, визовая информация является конфиденциальной, и департамент не может назвать конкретных лиц».

Кроме того, Госдепартамент постановил, что медиа-холдинг «Россия сегодня» и ее дочерние компании — РИА Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik — являются иностранными миссиями, так как они фактически контролируются правительством Российской Федерации.

«В качестве организаций, обозначенных в соответствии с Законом об иностранных миссиях, они обязаны уведомлять Госдепартамент обо всех сотрудниках, работающих в Соединённых Штатах, и раскрывать всю информацию о недвижимости, которую они имеют в американской юрисдикции», — добавил Миллер.

Кроме того, Госдепартамент запустил программу «Вознаграждение за справедливость» с целью получения информации о потенциальных попытках иностранных государств вмешаться в выборы в США, в том числе со стороны таких организаций, как RaHDit — также известной как Russian Angry Hackers Did It — которая ранее участвовала в тайном вмешательстве в выборы и представляет угрозу для выборов в США 2024 года.

Эти действия дополняют меры, объявленные сегодня Министерством юстиции, и новые санкции, введённые Министерством финансов, уточнил представитель Госдепартмента.

«Как сказал госсекретарь Блинкен в своём заявлении, опубликованном несколько минут назад, иностранные государства должны понимать, что мы не потерпим намеренного вмешательства и подрыва свободных и честных выборов злонамеренными иностранными игроками», – сказал Миллер,

Согласно информации, обнародованной в среду Министерством юстиции, российский государственный медиахолдинг RT, ранее известный как Russia Today, вышел за рамки простой медиаорганизации. В Минюсте выяснили, что RT заключил контракт с частной компанией для распространения кремлёвской пропаганды с целью влияния на выборы в США и подрыва демократии. Руководство RT создало этот проект и управляло его деятельностью.