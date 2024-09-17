Вскоре после того, как Департамент юстиции США обвинил российское прокремлевское СМИ RT (“Россия сегодня”) в действиях в качестве орудия российских спецслужб, Meta объявила о блокировке аккаунтов «Россия сегодня» и RT на всех своих платформах по всему миру: Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. До запрета у RT было более 7,2 млн подписчиков на Facebook и более 1 млн подписчиков на Instagram.

“После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за иностранное вмешательство,” — говорится в заявлении Meta.

Это действие последовало после того, как администрация Байдена в пятницу объявила о новых санкциях, а представитель Госдепартамента назвал RT «полноправным членом разведывательного аппарата и операции российского правительства» в войне на Украине. Oфициальные лица США обвинили RT в проведении тайных операций информационной войны по всему миру от имени российских шпионских агентств.

Ранее в сентябре США ввели санкции против медиагрупп “Россия сегодня”, ее гендиректор Дмитрия Киселева; 4 сентября были введены санкции против телеканала RT, его главного редактора RT Маргариты Симоньян, двух ее заместителей и еще нескольких сотрудников телеканала.

В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам в Госдепартаменте, что российские медиаструктуры “функционируют как де-факто подразделение российского разведывательного аппарата”. RT вышел за рамки СМИ, чтобы обладать кибервозможностями и проводить тайные информационные операции и операции влияния за рубежом, сказал он, сославшись на новую информацию, большая часть которой, по его словам, поступила от сотрудников RT.

“Сегодня мы заявляем, что эти поддерживаемые Кремлем СМИ не только играют скрытую роль влияния, подрывая демократию в Соединенных Штатах, но и вмешиваются в суверенные дела стран по всему миру,” — сказал Блинкен.

Meta начала ограничивать российские государственные СМИ на два года назад. В это же время Meta была признана в России экстремистской организацией, Instagram и Facebook на территории РФ были заблокированы.

Другой техгигант, Alphabet также заблокировал на YouTube более 230 каналов, связанных с «Россией сегодня».