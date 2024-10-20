Радиостанция Sputnik прекратила вещание в Вашингтоне и на трех станциях в Канзас-Сити, штат Миссури, пишет Кэтрин Гибсон из VOA.

Радиовещательная служба “Радио Спутник” (Sputnik), входящая в медиахолдинг “Россия сегодня”, больше не вещает в Вашингтоне. На протяжении ряда лет местная радиостанция WZHF, ретранслирующая произведенные в России дезинформацию о ее вторжении в Украину и антисемитский контент подвергалась критике американских законодателей и активистов гражданского общества.



Американский колумнист, карикатурист и писатель Тед Ралл, который называл себя “гостем” программ Sputnik, опубликовал во вторник комментарий на медиаплатформе X: «Байден/Харрис говорят, что они борются за демократию. И все же: сегодня Sputnik News US вынужден закрыться из-за санкций Байдена/Харрис. Мое радиошоу и карикатуры для них закрываются. Как и другие замечательные шоу. Я ухожу из эфира вместе с радиостанцией в полдень».



Журналистка Манила Чан во вторник написала на медиаплатформе X, что она и Ралл возобновят свое шоу на YouTube «после санкций, которые закрыли RT+Sputnik».



Как впервые сообщил новостной сайт The Desk, на этой неделе Sputnik прекратил вещание в Вашингтоне и на трех радиостанциях в Канзас-Сити, штат Миссури.



В прошлом месяце Госдепартамент ввел новые санкции против поддерживаемых Россией вещательных компаний, включая телеканал RT, за сбор средств в поддержку российских военных. Эти санкции стали первым случаем, когда США обвинили российские вещательные компании в оказании прямой и материальной военной поддержки.



«RT хочет, чтобы его новые тайные разведывательные возможности, как и его давние пропагандистские дезинформационные усилия, оставались скрытыми. Наше самое мощное противоядие против российской лжи – это правда. Она ярко освещает то, что Кремль пытается сделать под завесой обмана», – заявил в прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен.



Санкции не содержат конкретных запретов на содержание программ, но усложняют для Sputnik дальнейшую покупку эфирного времени на американских радиостанциях.



Как организации, включенные в Закон об иностранных миссиях, «Россия сегодня», РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik будут обязаны уведомлять Госдепартамент обо всех сотрудниках, работающих в США. Эти организации также должны будут сообщить обо всей недвижимости, которой они владеют на территории США, говорится в заявлении Госдепартамента от 4 сентября.



Радиовещательной службой “Радио Спутник” руководит медиахолдинг RT и RT America, основанные по указу президента России Владимира Путина в 2005 году. До этой недели программы Sputnik, созданные российским вещателем, транслировали пять американских радиостанций.



Вскоре после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Национальная ассоциация телерадиовещателей (NAB) в своем заявлении отметила: «Первая поправка защищает свободу слова, однако она не препятствует частным лицам проявлять здравые моральные суждения. В связи с этим, учитывая неспровоцированную агрессию России против свободного и суверенного народа Украины, NAB призывает вещателей прекратить трансляцию любых программ, спонсируемых государством и связанных с российским правительством или его агентами».



«Хотя мы знаем, что аудитория таких программ крайне ограничена, мы считаем, что наша страна должна быть полностью едина в борьбе с дезинформацией, за свободу и демократию во всем мире», – заявили в NAB.



В январе конгрессмен-республиканец Джек Бергман призвал Федеральную комиссию по связи (FCC) отозвать лицензию у вашингтонского филиала радио Sputnik – WZHF (1390) и его транслятора W288BS на частоте 105,5 FM. В письме Бергман ссылался на постоянный поток антисемитских высказываний и ложной информации о войне в Украине.



«Лицензиат FCC, безусловно, имеет право на вещание в соответствии с Первой поправкой. Однако это право ограничено его обязанностью транслировать программы, отвечающие общественным интересам и потребностям местного сообщества», – написал Бергман в письме.

Он также утверждает, что лицензиаты «не предприняли никаких усилий для выяснения потребностей или интересов местного общества» и что их программные решения «основаны исключительно на денежных соображениях».



В 2018 году три члена Палаты представителей Конгресса от Демократической партии попросили тогдашнего председателя FCC Аджита Пая расследовать предполагаемые попытки “Радио Спутник” вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.



«В Вашингтоне слушателям достаточно настроить свои радиоприемники на 105,5 FM, чтобы услышать, как российское правительство пытается повлиять на политику США, – говорится в письме конгрессменов-демократов Анны Эшу, Майка Дойла и Фрэнка Паллоне. – Это тревожно, и означает, что пропагандистские сообщения Кремля транслируются по лицензии, выданной FCC».



Пай, назначенный на должность администрацией Трампа, тогда отказался проводить расследование, заявив, что Первая поправка не позволяет FCC «вмешиваться в выбор вещательных программ лицензиатом, даже если эти программы могут быть неприемлемы для многих слушателей».



В 2018 году двухпартийная группа членов Конгресса представила Закон о выявлении пропаганды в эфире.



«Иностранные правительства не должны иметь возможности прятаться за подставными компаниями, чтобы финансировать дезинформацию и пропаганду в американском эфире, – заявил сенатор-демократ Брайан Шатц, член сенатского комитета по торговле, науке и транспорту. – Предоставив FCC полномочия требовать раскрытия информации об этой иностранной пропаганде, наш двухпартийный законопроект поможет остановить эту практику и повысить транспарентность программ на телевидении и радио».



Законопроект не получил поддержки в Конгрессе. Федеральные правила уже не позволяют иностранным правительствам владеть американскими лицензиями на вещание.