Законодательное собрание Калифорнии активно реагирует на призыв губернатора Гэвина Ньюсома подключиться к борьбе с резким ростом цен на бензин.

31 августа губернатор инициировал сессию, направленную на повышение ответственности нефтеперерабатывающих компаний за управление запасами топлива в штате.

Губернатор и спикер Ассамблеи Роберт Ривас совместно заявили о подготовке нового закона, который может сэкономить жителям Калифорнии сотни миллионов, а возможно, и миллиарды долларов ежегодно. Основная цель законопроекта — предотвратить дефицит бензина, вызываемый техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов, что часто приводит к резким скачкам цен на топливо.

«Скачки цен на бензин — это рост прибыли для крупных нефтяных компаний, и мы не собираемся молча наблюдать, как семьи переплачивают за топливо», — подчеркнул губернатор Ньюсом.

Новый законопроект предоставит Калифорнийской энергетической комиссии (CEC) полномочия требовать от нефтеперерабатывающих компаний поддерживать минимальные запасы топлива и планировать их пополнение во время технических работ.

Это решение стало ответом на выявленные проблемы с дефицитом и необоснованными рыночными операциями, которые способствовали резкому росту цен в сентябре 2023 года.

Если законопроект будет принят, жители штата смогут рассчитывать на стабильные цены на топливо, а нефтяные компании — на усиленный контроль за их деятельностью со стороны штата.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship