Кто-нибудь может объяснить мне, что со мной не так? Уже почти 4 года агитирую за демократию и два с половиной за поддержку Украины. Абсолютно бесплатно!

Когда можно зарабатывать 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В НЕДЕЛЮ!! И за эти деньги нужно было просто зачитать кремлёвскую пропаганду. И ничего придумывать не надо – готовый текст!

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На прошлой неделе Минюст выставил официальные обвинения против двух работников Russia Today Константина Калашникова и Елены Афанасьевой за отмывание денег и финансирование антиамериканской и антиукраинской пропаганды на скромную сумму в 10 миллионов долларов.

Калашников и Афанасьева через ультраправую блогершу Лорен Чен и её мужа Лиама Донована основали компанию Tenet Media в штате Теннесси. Tenet наняла 6 трампанутых блоггеров, чья задача была продвигать кремлёвские нарративы против Америки у Украины.

Больше всех отгребал Тим Пул: 100 тысяч в неделю за один двухчасовой эпизод. То есть 5 миллионов в год за 100 часов работы. По-моему, коммунизм временно наступил у одного отдельно взятого блоггера!

Дэвид Рубин отпахал в поте лица на 400 тысяч в месяц за 16 видео плюс 100 тысяч бонус.

В гостях у третьего участника группы Бенни Джонсона были такие персонажи, как Вивек Рамасвами, а также глава республиканской партии и по совместительству (так случайно получилось) невестка Дональда Трампа Лара Трамп.

В какой-то момент блоггеры поинтересовались, откуда поступают деньги, но объяснение, что всё финансирует какой-то богатый бельгиец их полностью удовлетворило.

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Но обратите внимание, к кому обратился Кремль за помощью. Не к левачью, не к Соросу, не к демократам, а к ультраправым трампанутым. Только давайте не будем показывать пальцем на Табаха и Илларионова, потому что у RT очень большой выбор.

Так нечестно. Поэтому, Россия, если ты меня слышишь, я готов зачитать твои методички за пол цены. Или бесплатно назло Соросу, который мне так и не заплатил! И мне не нужен какой-то богатый бельгиец – я честно скажу, откуда текст и кто автор.

В общем, обращайтесь. Недорого.

Дмитрий Абрамсон