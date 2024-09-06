Дмитрий и Анастасия Саймс обвиняются в использовании двух различных схем с целью обойти закон, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что предъявило обвинения российскому телеведущему Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии Саймс, проживающим в штате Вирджиния, в использовании двух различных схем нарушения американских санкций.



Саймс – политический обозреватель, известный, в частности, как ведущий ток-шоу «Большая игра» на российском «Первом канале». Ранее Саймс подвизался в качестве неофициального советника экс-президента Ричарда Никсона и бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. В июне 2023 года он выступил модератором дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, а позже получил награду российского правительства «за освещение и анализ событий в зоне специальной военной операции [напомним, что таков эвфемизм, используемый властями РФ для агрессивной войны, развязанной Кремлем против Украины] и горячих точках планеты».



Издание The New York Times ранее сообщило, что Минюст начал широкомасштабное уголовное расследование в отношении Саймса в рамках борьбы с попытками Кремля повлиять на президентские выборы в США.



На прошлой неделе газета Rappahannock News сообщила об обыске в доме Саймса под Вашингтоном.



Авторы статьи в NYT подчеркивают, что расследование проводится вслед за официальными выводами американской разведки о том, что государственные СМИ России (в том числе канал RT) работают с российскими разведслужбами с целью повлиять на выборы по всему миру, в том числе — на предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

Как поясняется в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах попавшего под санкции «Первого канала Россия» и отмыванию средств, полученных в результате применения этой схемы. «Первый канал Россия», государственный российский телеканал, был подвергнут санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 8 мая 2022 года поскольку он принадлежит правительству РФ и контролируется им.



Как отмечается в документе, по крайней мере с июня 2022 года по настоящее время Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие лица участвовуют в схеме нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), оказывая услуги «Первому каналу России», в том числе — выступая в качестве ведущего и продюсера программ и получив свыше миллиона долларов, личный автомобиль и водителя, стипендию на квартиру в Москве и команду из 10 сотрудников. В обвинительном заключении подчеркивается, что Димитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что сделки были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.

Супруги Саймс пока находятся на свободе; предположительно — в России.



Как поясняется во втором обвинительном заключении, Анастасия Саймс участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах и для получения средств от олигарха Александра Удодова, находящегося под санкциями.



По крайней мере, с февраля 2023 Анастасия Саймс и другие лица в нарушение IEEPA, по всей вероятности, приобретали предметы искусства и антиквариата для Удодова в галереях и аукционных домах в США и Европе и переправляя их в ее резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для последующей отправки в Россию. Взамен Анастасия Саймс получала вознаграждение. В обвинительном заключении поясняется, что Анастасия Саймс также участвовала в схеме по отмыванию денег, зная, что сделки были направлены на сокрытие доходов в нарушение IEEPA.



Если Анастасию Саймс признают виновной, ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

Оба дела расследует Вашингтонское отделение ФБР.