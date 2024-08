Известные россияне на Burning Man 2024

Марк Фейгин и Weld Queen на Burning Man 2024: известные россияне на культовом событии.

Впервые с 2011 года, как сообщает The Guardian, организаторы Burning Man не смогли распродать все билеты – за несколько дней до начала события, которое пройдет с 25 августа по 2 сентября, можно легко найти билеты даже с большой скидкой. Это стало полной неожиданностью для всех любителей мероприятия, поскольку до этого билеты разлетались сразу, как только попадали в продажу.

Цены на билеты на Burning Man 2024 года начинаются от $575, но общие затраты на участие значительно превышают эту сумму, т.к. большие расходы, до нескольких тысяч долларов, происходят в процессе подготовки всего необходимого для обустройства быта в пустыне Блэк-Рок в Неваде, а для тех, кто везет на фестиваль крупные арт-объекты, затраты могут составлять десятки или даже сотни тысяч долларов. В современных условиях постоянно растущих цен на жилье и продукты питания, многие предпочитают пропустить один или два года, чтобы стабилизировать свое финансовое положение.

Другим фактором невысокого спроса на билеты может быть погода – в прошлом году в пустыне прошел дождь, из-за которого образовалась глина, мешавшая перемещению; а в 2022 году на неделе установилась экстремальная жара.

Тем не менее, десятки тысяч гостей и участников поедут в ближайшие выходные в невскую пустыню на Burning Man 2024 для получения уникального опыта. Среди них будут известный юрист и оппозиционер Марк Фейгин и художница Weld Queen.

Корреспонденту “Славянскому Сакраменто” Виталию Атаеву-Тррошину удалось поговорить с Александрой или Weld Queen (“Королева Сварки”). Девушка дала эксклюзивное интервью калифорнийскому СМИ во время завершения своей экспозиции, которая будет доставлена в пустыню Блэк-Рок, штата Невада.

Weld Queen является одной из самых ярких представительниц современного русского искусства на международной арене. Её уникальный подход к созданию металлических скульптур и инсталляций привлекает внимание ценителей искусства по всему миру.

Путь к Burning Man

Путь Александры из России на Burning Man начался в 2016 году, когда она впервые познакомилась с философией и принципами (экстремальная свобода и самовыражение) этого уникального мероприятия в рамках сообщества Russian Burners. Однако настоящий дебют художницы состоялся в 2019 году. Именно тогда россиянка представила свой первый масштабный проект — «Airfield for walking in the clouds», представлявший собой инсталляцию с десятью качающимися самолетами.

Этот опыт стал для Weld Queen настоящим откровением, и она впервые в полной мере ощутила масштаб и значимость Burning Man. Александра признается, что стоя на созданном ею арт-объекте и оглядывая пустыню, заполненную удивительными произведениями искусства, она осознала глубокий смысл принципа дарения: каждый яркий, светящийся объект вокруг был результатом чьего-то труда и творчества, подаренного обществу. Это осознание наполнило ее чувством единства и благодарности, которое, по ее словам, невозможно испытать, просто посещая фестиваль как зритель.

Успех первого проекта вдохновил художницу на дальнейшее участие в фестивале. В 2020 году Weld Queen стала одним из победителей конкурса Honoraria Art Project, организованного Burning Man. Её проект был выбран среди 800 заявок со всего мира.

2024 год ознаменовался для Weld Queen новым важным этапом в её творческой карьере. Впервые за время участия в Burning Man, Александра решила создавать свой арт-объект непосредственно на территории США. Одним из главных новшеств в процессе работы стало взаимодействие с англоязычной командой волонтёров. До этого момента Weld Queen в основном сотрудничала с русскоязычными помощниками или общалась на испанском языке, как это было во время её работы в Мексике.

“Я не так давно начала говорить по-английски. У меня первый язык испанский. Я работала в Мексике, когда строили арт. С работниками я говорила по-испански. А с английским у меня как-то тяжко было все время. И вот только сейчас, с этого лета, я заговорила по-английски,” — призналась художница.

Создание арт-объекта на территории США открыло для Александры новые перспективы: она планирует продолжать работу с международными командами и развивать свою карьеру глобального художника.

“Я еще не так ярко говорю, что переезжаю, уезжаю, разрываю, что-то там с концами. То есть у меня нет такого, что я что-то делаю с надрывом. Я – художник и хочу строить карьеру по всему миру,” — подчеркивает Weld Queen.

«High six!»

На Burning Man 2024 российская художница привезет свой новый арт-объект под названием «High six!». Эта масштабная скульптура представляет собой шестипалую руку высотой 9,5 футов (около 3 метров), в ладонь которой встроен металлический музыкальный инструмент, напоминающий глюкофон (язычковый барабан, ударный музыкальный инструмен) или ханг-драм.

Александра рассказала, что процесс создания «High six!» начался задолго до ее прибытия в США. Weld Queen разработала детальную картонную модель скульптуры, которую привезла с собой из России. Эта модель служит шаблоном для сварки металлической конструкции, позволяя команде воссоздать сложную форму руки с шестью пальцами.

Для реализации проекта команда использует рифленую арматуру, тщательно выстраивая каждый элемент руки вокруг картонного прототипа. Этот инновационный подход позволяет не только точно воспроизвести задуманную форму, но и значительно ускорить процесс строительства. Художница отмечает, что использование картонной модели требует особой осторожности при сварке, чтобы избежать возгорания, поэтому команда всегда держит наготове средства пожаротушения.

Интеграция музыкального инструмента в ладонь скульптуры придает «High six!» делает ее не просто статичным объектом для созерцания — он приглашает участников Burning Man к творческому взаимодействию, позволяя им создавать музыку, прикасаясь к гигантской руке. Такой подход полностью соответствует духу Burning Man, где активное участие и сотворчество являются ключевыми принципами, делится Weld Queen.

Творческий процесс и подготовка

Работа над новым проектом проходит в творческом пространстве Reno Generator: «Reno generator — это очень крутое место. Это такой общественный ворк-спейс, где разные художники, делают свои арт-объекты из дерева, эпоксидки, металла, из смешанных материалов. Здесь реально огромная площадь, люди украшают арт-кары, собирают их».

В команду вошли представители разных национальностей: «Сейчас в нашей команде один парень украинец, один русский. Эти ребята иммигрировали и постоянно живут в Штатах. И получается, у меня 6 человек: 1 украинец, 1 русский и 4 американцев». Команда работает ежедневно, следуя четкому графику.

Работа над «High six!» — это не только создание физического объекта. Weld Queen делится своими знаниями и опытом со своей командой, обучая их искусству сварки. Этот обмен навыками и идеями создает глубокие связи между участниками проекта и воплощает дух взаимопомощи и сотрудничества, характерный для Burning Man.

Философия Burning Man глазами художницы

Для Weld Queen участие в Burning Man — это не просто возможность представить свое искусство широкой аудитории, но и глубокое погружение в философию фестиваля. Она особенно ценит принципы радикального самовыражения и общности, которые лежат в основе этого события.

Российская художница отмечает, что истинный дух Burning Man раскрывается именно через активное участие и вклад каждого. Она считает, что ценность фестиваля заключается не в пассивном потреблении готовых развлечений, а в создании уникального опыта совместными усилиями всех участников.

Weld Queen подчеркивает, что Burning Man — это не про «легко и доступно». Это событие требует значительных усилий, времени и ресурсов от каждого участника. Она верит, что чем больше человек отдает сообществу, тем больше он получает взамен — не в материальном смысле, а в плане опыта, связей и личностного роста. В целом, философия Burning Man глубоко резонирует с творческим видением Weld Queen. Она видит в фестивале не просто площадку для демонстрации искусства, а уникальное пространство для экспериментов.

Создавая арт-объект для Burning Man 2024, Александра уже обдумывает свое участие в Burning Man 2025: художница рассматривает идею создания интерактивной инсталляции, которая объединит скульптуру, свет и звук.

Марк Фейгин

Среди известных россиян в Burning Man 2024 примет участие юрист Марк Фейгин, считающийся в России инагентом, а в январе 2024 года он был заочно арестован. Свое участие в Burning Man 2024 Фейгин анонсировал год назад в X, на фестивале oн организует лагерь “Bedouins of freedom” планирует провести 7-дневный курс под названием «Русская политика и оккультизм”.

17 мая организаторы Burning Man выдали Фейгин официальное разрешение на размещение его лагеря.

В своих соцсетях Фейгин регулярно приглашал в свой шатер “музыкантов, художников, людей других креативных творческих занятий (желательно из США, ещё более желательно из Калифорнии) и просто желающих” .

“Ночные дискотеки, диджеи (которых мы везём из самой Ибицы), выставки арт-объектов, оккультные лекции и обряды и многое другое!” – обещает российский оппозиционер гостям своего лагеря на своей Facebook страничке.

Судя по соцсетям Фейгина, около недели он прибыл в Калифорнию, побывал в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, где встретился с российским актером А.Паниным, шоуменом Рустамом Солнцевым и его женой.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com