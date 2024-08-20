30 сентября заканчивается бесплатное онлайн-обучение для лиц, осуществляющих уход на дому.

Огромное количество лиц, осуществляющих уход в Калифорнии, составляет основу системы здравоохранения для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которые живут дома или в частных домах престарелых. Многие из этих лиц, осуществляющих уход, являются родственниками и друзьями, которым не оплачивается их время и которые добровольно тратят его на уход за своими близкими. Но поскольку Калифорния становится старше – 2030 году более 10,8 миллионов калифорнийцев — четверть населения штата — будут старше 60 лет. -, чем когда-либо, спрос на сиделок также растет. Штат уже сталкивается с нехваткой до 3,2 миллиона лиц, осуществляющих уход, что имеет серьезные последствия, такие как длительное время ожидания и социальная изоляция для пожилых людей, которые нуждаются в уходе.

Чтобы помочь этим лицам, осуществляющим уход, обеспечить жизненно важную поддержку, в которой нуждаются пожилые люди и инвалиды Калифорнии, Департамент по делам старения штата предлагает сотни бесплатных и платных онлайн-курсов в рамках своей программы обучения CalGrows для нелицензированных лиц, осуществляющих уход, помощников по уходу на дому и сертифицированных помощников медсестер. Прием на бесплатные курсы завершится 30 сентября. Если лица, осуществляющие уход, зарегистрируются до 31 августа, они смогут заработать до $6000 на обучение и применение новых навыков.

Лица, осуществляющие уход, могут зарегистрироваться в программе онлайн, по телефону (888) 991-7234 или по электронной почте [email protected].

На специальном брифинге EMS 14 августа приглашенные спикеры рассказали о классах CalGrows, кто имеет право на стипендии, как записаться и какие навыки могут освоить лица, осуществляющие уход.

“Несмотря на такой большой спрос на медицинскую помощь, Программа привязана к государственному финансированию, срок действия которого истекает, поэтому воспользоваться этой возможностью сейчас,” — сказала Конни Накано, помощник директора Управления коммуникаций CDA. “Время имеет решающее значение. Вы не только продвигаете свою карьеру, но и положительно влияете на жизнь большого количества людей в вашем сообществе.”

“Программа включает более 600 курсов на девяти языках продолжительностью от пяти минут до пяти часов; форматы варьируются: личный, онлайн, вживую и в индивидуальном темпе; и различаются по темам, включая сердечно-легочную реанимацию, уход за людьми с деменцией, питание пожилых людей и психическое здоровье пожилых людей.”

“Уход не является одномерным, он осуществляется не только в учреждении престарелых или на дому. Мы заботимся обо всех аспектах того, как люди решают стареть,” — сказала Конни Накано. “В этом цель CalGrows — создать обученную систему поддержки, позволяющую каждому выбирать, как он хочет стареть на месте.”

“CalGrows научила меня с медицинской точки зрения тому, что происходит внутри пожилых людей, которые встречаются на моем пути, и как это влияет на их потребности в повседневной жизни,” — сказала Лидия Мавалу, фиджийская выпускница CalGrows, работающая сиделкой у Коррины Рука, пожилого женщины в округе Монтерей.

“Она (программа) помогла мне в практическом физическом профилактическом уходе дома — например, в питании, предотвращении падений, приготовлении лекарств от артериального давления и чистке катетеров,” — продолжила она. «Я поняла, что мне нужно делать, чтобы сделать жизнь человека приятной, которая у каждого человека разная, даже каждый день».

“На Фиджи мы растем в больших семьях, поэтому заботу о близких вписываем в школьные дни и выходные. Это заложено в нас: по мере старения нашего населения мы приходим к ним домой, потому что время, отведенное им до конца жизни, так драгоценно,” — объяснила Лидия Мавалу.

“Моя предыдущая клиентка говорила мне: “Не старей”. А я отвечал: “Есть ли другой выход из старости?” Это был ее забавный способ сказать мне: “Давайте продолжать двигаться в позитивном направлении”. И эти курсы заставили меня полюбить работу по оказанию помощи нашим пожилым людям,” — продолжила она. “Була” (Bula) на нашем языке означает “жизнь”, и по утрам мы с Корриной приветствуем друг друга “була” – “була”.

“Если бы у меня не было Лидии по утрам, то было бы очень трудно, потому что как только я просыпаюсь, она там и спрашивает меня, нужно ли мне что-нибудь, и она великолепна. Она очень хорошо осведомлена о моих потребностях,” — сказала Коррина Рука. “Она спрашивает и оценивает, как я себя чувствую, и в зависимости от этого предложит, чем заняться на этот день.”

“Я ставлю себя на ее место”, — добавила Лидия Мавалу. “Мы напоминаем друг другу: «Ты водичку выпила?» Забота – это взаимное отношение, помощь друг другу по жизни. Мы делаем это вместе.”

“Часто пациентам — особенно тем, кто плохо знаком с болезнями, с которыми они сталкиваются, или тем, кто не понимает язык врачей — просто нужно, чтобы кто-то был рядом и объяснил, шаг за шагом, все, что им нужно для обеспечения наилучшего качества жизни, которое они могут себе позволить,” — сказала Кармен Контрерас, выпускница программы CalGrows Home Health Aide (HHA), ухаживающая за своим отцом в округе Вентура.

“У моего отца недавно случился инсульт, и, несмотря на всю заботу и радость, которую ему оказала наша семья, он выздоровел примерно на 90%,” — продолжила она. “Пройдя через это вместе, наши отношения в сфере заботы изменились. Теперь он немного больше зависит от меня. После окончания учебы я чувствую себя более подготовленным помочь ему сейчас.”

Выпускники CalGrows могут получить сертификат HHA или сертифицированного помощника медсестры (Certified nurse Assistant, CNA) для продления обучения.

Этот профессиональный рост имеет решающее значение, учитывая, что удержание лиц, осуществляющих уход, в Калифорнии остается низким. Ежегодно более 21% лиц, осуществляющих уход, увольняются с работы, при этом 40% находят себя в новом деле и около 22% остаются безработными после увольнения.”

“Теперь вы можете работать в больнице, возможно, в качестве радиолога или флеботомиста, или в качестве требования для программ лицензированной профессиональной медсестры или дипломированной медсестры. Это открывает так много карьерных путей, которые меняют жизнь и затрагивают очень много жизней,” – сказала Кармен Контрерас.

“Работая в общественных организациях, один курс, который мне очень запомнился, был посвящен симптомам в процессе старения, потому что не все люди стареют одинаково или имеют одинаковые потребности на разных этапах своей жизни,” — сказал Шон Идальго, менеджер классов в ACC Senior Services, получатель гранта на курс CalGrows в Сакраменто.

“По мере того, как программа CalGrows приближается к завершению, за последние несколько недель в ACC наблюдался огромный приток людей, записавшихся на занятия, тогда как раньше всех записывал я. Мы проводим разъяснительную работу, чтобы увеличить число людей, в основном проводя личные презентации в других общественных центрах и распространяя листовки по всему городу на разных языках.”

“Что меня больше всего поражает, так это то, насколько гибкими и доступными являются занятия, учитывая количество навыков, которые вы можете освоить бесплатно, и деньги, которые вы можете за это заработать, а также тот факт, что вы можете лучше служить своим близким,” — добавил он.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.